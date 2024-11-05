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颱風康芮重創花蓮 縣府災害救助金每戶最高10萬元

中央社／ 花蓮縣5日電

颱風康芮侵襲，花蓮發生土石流、淹水及龍捲風災情，花蓮縣政府今天公告3項災害救助金，其中住屋毀損不堪居住，每戶最高發放新台幣10萬元安遷救助金。

花蓮縣府今天公告因應颱風康芮影響，將發放安遷救助、淹水救助及住屋受災救助等3種災害救助金及申請方式。

安遷救助為住屋毀損達不堪居住程度，家戶人口每人2萬元，以5口為限，每戶最高10萬元；淹水救助以樓地板起算50公分以上，每戶5000元，100公分以上，每戶1萬元，以1門牌為1戶計算；若土石入侵達30公分以上，每戶2萬元，以1門牌1戶計算。

花蓮縣府指出，受災戶需籍在人在，由村里長、村里幹事勘災，測量牆上水痕並拍照，須提供戶籍謄本、居住切結書等資料，交由公所初審，經花蓮縣府核定後撥入受災戶帳戶。

花蓮縣府指出，符合安遷救助、淹水救助且具低及中低收入戶資格者，將協助報送脤災基金會申請賑助金，全力協助災民重建家園。

淹水 花蓮縣政府 門牌

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