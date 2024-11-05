太魯閣牌樓「東西橫貫公路」挺過地震颱風 躲不掉人為疏失

台8線中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園著名地標，昨天工程車不慎撞毀「東西橫貫公路」木製橫梁牌坊，6個字消失不見。負責管理的太魯閣國家公園管理處表示，修復經費與時間都需要進一步估算，而開工程車的駕駛與車輛都屬於太管處，暫無賠償的問題。

太魯閣牌樓於民國49年5月9日紀念中橫公路通車所建，是象徵進入中橫公路的指標建築，至今已佇立64年，是象徵進入中橫公路的指標建築，國家公園成立後交由太魯閣國家公園管理處管理。雖然太魯閣園區山上景點不開放，今天仍有不少外國遊客與牌樓拍照打卡，早期也有穿著原住民族服的當地人，跟到此一遊的遊客合影留念。

太魯閣牌樓躲過地震颱風，卻躲不過人為疏失，挺過403地震，也沒被康芮颱風摧毀，但昨天載運樹木的吊車要下山加油時，由於樹木堆得太高，吊桿也沒收好，不慎碰撞到下面的橫梁牌坊，導致木質橫梁斷裂，「東西橫貫公路」6個字體應聲掉落，上方的橫梁也有破損痕跡。

太管處副處長林忠杉表示，工程車駕駛與車輛都是太管處所屬，必定會負起責任修繕，迅速研擬修復計畫，同時找工匠師盡快恢復原狀，力拼6個月內完成修復。

太魯閣牌樓標高60公尺，其位置是台8線187.5公里處，牌樓上的「東西橫貫公路」6字由右至左排列，字體刻在正反面，並出自台灣當代重要書法王壯為，當時他是副總統陳誠的機要秘書，也為陳誠代筆。