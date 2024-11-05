快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

聽新聞
0:00 / 0:00

太魯閣牌樓「東西橫貫公路」挺過地震颱風 躲不掉人為疏失

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影

台8線中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園著名地標，昨天工程車不慎撞毀「東西橫貫公路」木製橫梁牌坊，6個字消失不見。負責管理的太魯閣國家公園管理處表示，修復經費與時間都需要進一步估算，而開工程車的駕駛與車輛都屬於太管處，暫無賠償的問題。

太魯閣牌樓於民國49年5月9日紀念中橫公路通車所建，是象徵進入中橫公路的指標建築，至今已佇立64年，是象徵進入中橫公路的指標建築，國家公園成立後交由太魯閣國家公園管理處管理。雖然太魯閣園區山上景點不開放，今天仍有不少外國遊客與牌樓拍照打卡，早期也有穿著原住民族服的當地人，跟到此一遊的遊客合影留念。

太魯閣牌樓躲過地震颱風，卻躲不過人為疏失，挺過403地震，也沒被康芮颱風摧毀，但昨天載運樹木的吊車要下山加油時，由於樹木堆得太高，吊桿也沒收好，不慎碰撞到下面的橫梁牌坊，導致木質橫梁斷裂，「東西橫貫公路」6個字體應聲掉落，上方的橫梁也有破損痕跡。

太管處副處長林忠杉表示，工程車駕駛與車輛都是太管處所屬，必定會負起責任修繕，迅速研擬修復計畫，同時找工匠師盡快恢復原狀，力拼6個月內完成修復。

太魯閣牌樓標高60公尺，其位置是台8線187.5公里處，牌樓上的「東西橫貫公路」6字由右至左排列，字體刻在正反面，並出自台灣當代重要書法王壯為，當時他是副總統陳誠的機要秘書，也為陳誠代筆。

花蓮縣政府將太魯閣牌樓列為歷史建物，根據文化局文資登錄資料，牌樓主體採三間四柱三樓式，屋簷形式為單檐廡殿頂，上覆金黃色琉璃瓦，牌樓柱體採朱紅色，上方立有六塊匾額，匾額呈黑底金字，刻上「東西橫貫公路」。

位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影
台8線中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到昨天工程車不慎撞毀。圖／太管處提供
台8線中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到昨天工程車不慎撞毀。圖／太管處提供
中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園地標，「東西橫貫公路」6字十分醒目。本報資料照片
中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園地標，「東西橫貫公路」6字十分醒目。本報資料照片
太魯閣牌樓於民國49年5月9日紀念中橫公路通車所建，是象徵進入中橫公路的指標建築。圖／太管處提供
太魯閣牌樓於民國49年5月9日紀念中橫公路通車所建，是象徵進入中橫公路的指標建築。圖／太管處提供

中橫公路 太魯閣國家公園 建築

延伸閱讀

東北季風南下北台灣濕涼 銀杏颱風預測路徑偏西

台灣第一大曾文水庫放水發電 挺過三強颱貢獻千萬度電力

颱風、東北季風影響 濁水溪「呷飯攪沙」10月已發生2次

屏東南州迎王將壓軸登場 請水沙灘地因颱風流失要整補

相關新聞

源自法國龐畢度中心 基隆美術館「蔓舞奇境」詢問度高

基隆美術館推出《第25小時》當代藝術特展，體積最大且繽紛的互動裝置「蔓舞奇境」，每周六的體驗場次受歡迎。文化觀光局表示，...

太魯閣牌樓「東西橫貫公路」挺過地震颱風 躲不掉人為疏失

台8線中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園著名地標，昨天工程車不慎撞毀「東西橫貫公路」木製橫梁牌坊，6個字消失不見。...

耗資3.1億元 宜蘭冬山美和路1.5公里拓寬工程後年完工

宜蘭冬山鄉美和路是當地南北向重要道路之一，路寬僅6到7公尺，且數個路口無號誌燈，常成為交通瓶頸；冬山鄉公所爭取拓寬，獲內...

基隆2025月曆、日曆、桌曆亮相 9日開放捐發票限量兌換

基隆市政府今天公布2025水果月曆，並將在9日舉辦發票兌換月曆、桌曆、日曆活動。月曆除了水果圖案和市政亮點照片，桌曆搭配...

太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了！工程車不慎撞毀縣府急修復

台8線中橫公路東端入口處的牌樓已佇立64年，是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到...

基隆100光影盛典開跑 一連63天辦雷射燈光秀

基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場辦「基隆100光影盛典」，市長謝國樑昨晚主持點燈，要打造港區成為熱鬧歡樂的夜間遊憩空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。