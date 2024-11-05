快訊

8顆蛋黃酥900元！陳耀訓蛋黃酥漲價了 農曆新年預購時間曝光

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

耗資3.1億元 宜蘭冬山美和路1.5公里拓寬工程後年完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭冬山鄉美和路路幅窄小，常成為交通瓶頸，甚至釀成交通事故，拓寬後將成為鄉內重要的南北向道路。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉美和路路幅窄小，常成為交通瓶頸，甚至釀成交通事故，拓寬後將成為鄉內重要的南北向道路。記者陳敬丰／攝影

宜蘭冬山鄉美和路是當地南北向重要道路之一，路寬僅6到7公尺，且數個路口無號誌燈，常成為交通瓶頸；冬山鄉公所爭取拓寬，獲內政部核定總經費3.1億元，預計拓寬北起育英路口、南至永美路口共1.5公里的道路為12公尺寬，2026年中完工。

內政部國土署與冬山鄉公所今舉辦開工典禮。冬山鄉長林峻輔表示，感謝國土署補助2.5億餘元，加上公所自籌6000萬餘元，總工程經費3億1659萬元，改善冬山鄉內重要道路，完工後不只路面拓寬，兩側還會增設人行道，既解決交通瓶頸，也消弭人車爭道的狀況。

鄉公所指出，冬山鄉內南北要道除了台9線冬山路，以宜34線義成路最為重要，然而臨近順安國中及順安國小，上下課尖峰時段車流量大，地方2019年起爭取拓寬美和路，作為義成路的替代道路，2022年獲內政部核定，加上細部設計與取得土地，今年10月底開工。

工程預計將長1.5公里、寬6到7公尺的道路拓展為12公尺寬，包含雙向車道各3.5公尺寬、雙側人行道各1.6公尺寬，以及東側綠化帶1.3公尺寬；目前美和路有8處路口尚無號誌，本次工程將一併號誌化，此外也會將現有的有線電視與電信纜線地下化。

工程團隊表示，美和路拓寬工程耗費600個工作天，預計2026年6月完工；工程分為第一階段西側施工、第二階段東側施工，與第三階段路面整修，施工期間為平日上午8時到下午5時，採取單車道雙向管制通行，維持基本通車需求，施工前10到14天會透過電台、公告欄等方式提前告知。

內政部國土署、冬山鄉公所今舉辦開工典禮，國土署北區都市基礎工程分署長曾正宗（前排中）、冬山鄉長林峻輔（後排右三）等人出席。記者陳敬丰／攝影
內政部國土署、冬山鄉公所今舉辦開工典禮，國土署北區都市基礎工程分署長曾正宗（前排中）、冬山鄉長林峻輔（後排右三）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉美和路僅寬6到7公尺，鄉公所爭取內政部核定3.1億餘元，將拓寬為12公尺，2026年中完工。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉美和路僅寬6到7公尺，鄉公所爭取內政部核定3.1億餘元，將拓寬為12公尺，2026年中完工。記者陳敬丰／攝影

人行道 內政部 國土署 宜蘭

延伸閱讀

銀杏颱風最新路徑預測曝 賈新興：今起至12月中旬宜蘭異常降雨

康芮襲擊！宜蘭、羅東運動公園4百多棵樹受損 估11月10日復原

鴻海偏鄉國中AI研習營開跑 綠島、南澳喜迎首次AI課程

不只銀杏颱風？ 賈新興：9日關島附近有熱帶性低氣壓發展機會

相關新聞

太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了！工程車不慎撞毀縣府急修復

台8線中橫公路東端入口處的牌樓已佇立64年，是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到...

耗資3.1億元 宜蘭冬山美和路1.5公里拓寬工程後年完工

宜蘭冬山鄉美和路是當地南北向重要道路之一，路寬僅6到7公尺，且數個路口無號誌燈，常成為交通瓶頸；冬山鄉公所爭取拓寬，獲內...

基隆2025月曆、日曆、桌曆亮相 9日開放捐發票限量兌換

基隆市政府今天公布2025水果月曆，並將在9日舉辦發票兌換月曆、桌曆、日曆活動。月曆除了水果圖案和市政亮點照片，桌曆搭配...

基隆100光影盛典開跑 一連63天辦雷射燈光秀

基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場辦「基隆100光影盛典」，市長謝國樑昨晚主持點燈，要打造港區成為熱鬧歡樂的夜間遊憩空間...

基隆100光影盛典 海洋廣場連63晚雷射燈光秀

基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場舉辦「基隆100光影盛典」，市長謝國樑今晚主持點燈儀式，打造港區成為熱鬧歡樂的夜間遊憩...

斥資2500萬！基隆外木山漁港魚市場新建動土 估114年底完工

基隆市府斥資新台幣2500萬元新建外木山漁港魚市場，今天舉辦動土典禮，預計民國114年12月底完工，副市長邱佩琳說，盼完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。