基隆2025月曆、日曆、桌曆亮相 9日開放捐發票限量兌換

基隆市政府今天公布2025水果月曆，並將在9日舉辦發票兌換月曆、桌曆、日曆活動。月曆除了水果圖案和市政亮點照片，桌曆搭配6款卡通明星，希望男女老少都喜歡。

基隆市稅務局簡素鑾和市府發言人余治明，上午介紹明年月曆、桌曆設計內容。月曆12張內頁主圖是令人垂涎欲滴的水果，下方介紹施政亮點及打卡景點，分別是室內兒童樂園、基隆恐龍AR生態園區、機艙及熱公車亭、熱狗公車亭、城市彩繪、基隆親子劇、潮境海灣節基隆嶼繞島競賽、海洋老鷹嘉年華、中元祭主普壇開光放彩、山海藝術節、基隆塔及基隆燈塔。

去年印製的2024桌曆選用卡通人物，頗受小朋友喜愛，今年延續相同設計，2025桌曆選用6個小朋友喜歡的卡通明星，包括Mofusand貓福珊迪、Kuromi酷洛米、小熊維尼、Hello Kitty、卡娜赫拉和海賊王。

基市稅務局宣導節能減碳，民眾購物消費使用載具索取雲端發票取代傳統紙本發票，近幾年印製月曆，提供民眾憑發票（面額10元以上）兌換，每年都吸引民排隊等待兌換，很快就兌換一空。

2025蛇年月曆、桌曆和日曆9日上午8時30分起開放民眾兌換，地點在安樂區稅務大樓1樓、七堵區行政大樓1樓及信義區公所。

稅務局說，民眾只要捐出今年9至12月紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換精美稅務月曆1本或桌曆1本。捐出同期紙本發票8張或雲端發票4張，即可兌換精美稅務日曆 1本，數量有限，兌完為止，募集的發票全數捐給公益慈善團體。