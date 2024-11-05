快訊

8顆蛋黃酥900元！陳耀訓蛋黃酥漲價了 農曆新年預購時間曝光

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

聽新聞
0:00 / 0:00

太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了！工程車不慎撞毀縣府急修復

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影

台8線中橫公路東端入口處的牌樓已佇立64年，是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到昨天工程車不慎撞毀木製牌坊，6個字消失不見。太魯閣國家公園管理處今天表示，第一時間通報花蓮縣文化局，將盡速在短期內修復完成。

太魯閣牌樓是民國49年5月9日紀念中橫公路通車所建，國家公園成立後交由太魯閣國家公園管理處管理，許多民眾到太魯閣都會跟牌樓合影留念。民國94年當時文化建設委員會依據「文化資產保存法」，將東西橫貫公路牌樓登記列為歷史建築，花蓮縣政府也將太魯閣牌樓列為歷史建物

太管副處長林忠杉表示，康芮颱風是403地震後，造成太魯閣園區最嚴重的風災，為盡速恢復園區原狀，找人員清除倒樹與樹枝，昨天工程車下山要加油通過牌樓時，不慎撞毀「東西橫貫公路」6個字。

太管處指出，昨天下午3時30分許，工程車行經太魯閣牌樓時，疑似因車上的吊桿未完全收妥，導致吊桿碰撞到牌坊橫梁。駕駛當下發現有異狀時立即停車察看，未強行通過，但已造成牌坊受損。

林忠杉說，第一時間太管處人員到派出所備案，並召開緊急會議商討怎麼處理；牌樓是文化局歷史建物，會依照文資法在1個月內通報文化局修復計畫，並請文化局認證的工匠師照原樣修復，6個月內提修復計畫，希望在最短期限內修復，好在牌樓主結構未受影響，目前仍開放通行。

文化局長吳勁毅表示，牌樓前兩年才重新修復過，特殊規格的瓦片、字體等在前次修復時，都有很完整的工作報告，昨天接到太管處通知，接下來會依據過去留下來的紀錄，依原貌修復，至於何時修復完成要由太管處而定，盼有經費能修復牌樓。

台8線中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到昨天工程車不慎撞毀。圖／太管處提供
台8線中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到昨天工程車不慎撞毀。圖／太管處提供
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影
中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園地標，「東西橫貫公路」6字十分醒目。本報資料照片
中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園地標，「東西橫貫公路」6字十分醒目。本報資料照片
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。記者王思慧／攝影

中橫公路 太魯閣國家公園 建物 文化局 花蓮縣政府

延伸閱讀

高雄世運主場館流動攤販招攬寄物計次收費百元 文化局：非官方攤位

捷克籍夫妻太魯閣登山遇颱風一度失聯 太管處找到人了

中橫便道工程車「闖紅燈」閃來車撞山壁 下午3點30分才搶通

基隆七堵火車站前工程車左轉撞機車 騎士送醫不治

相關新聞

太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了！工程車不慎撞毀縣府急修復

台8線中橫公路東端入口處的牌樓已佇立64年，是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到...

耗資3.1億元 宜蘭冬山美和路1.5公里拓寬工程後年完工

宜蘭冬山鄉美和路是當地南北向重要道路之一，路寬僅6到7公尺，且數個路口無號誌燈，常成為交通瓶頸；冬山鄉公所爭取拓寬，獲內...

基隆2025月曆、日曆、桌曆亮相 9日開放捐發票限量兌換

基隆市政府今天公布2025水果月曆，並將在9日舉辦發票兌換月曆、桌曆、日曆活動。月曆除了水果圖案和市政亮點照片，桌曆搭配...

基隆100光影盛典開跑 一連63天辦雷射燈光秀

基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場辦「基隆100光影盛典」，市長謝國樑昨晚主持點燈，要打造港區成為熱鬧歡樂的夜間遊憩空間...

基隆100光影盛典 海洋廣場連63晚雷射燈光秀

基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場舉辦「基隆100光影盛典」，市長謝國樑今晚主持點燈儀式，打造港區成為熱鬧歡樂的夜間遊憩...

斥資2500萬！基隆外木山漁港魚市場新建動土 估114年底完工

基隆市府斥資新台幣2500萬元新建外木山漁港魚市場，今天舉辦動土典禮，預計民國114年12月底完工，副市長邱佩琳說，盼完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。