太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了！工程車不慎撞毀縣府急修復

台8線中橫公路東端入口處的牌樓已佇立64年，是太魯閣國家公園著名地標，上方的橫梁牌坊「東西橫貫公路」6字十分醒目，沒想到昨天工程車不慎撞毀木製牌坊，6個字消失不見。太魯閣國家公園管理處今天表示，第一時間通報花蓮縣文化局，將盡速在短期內修復完成。

太魯閣牌樓是民國49年5月9日紀念中橫公路通車所建，國家公園成立後交由太魯閣國家公園管理處管理，許多民眾到太魯閣都會跟牌樓合影留念。民國94年當時文化建設委員會依據「文化資產保存法」，將東西橫貫公路牌樓登記列為歷史建築，花蓮縣政府也將太魯閣牌樓列為歷史建物。

太管副處長林忠杉表示，康芮颱風是403地震後，造成太魯閣園區最嚴重的風災，為盡速恢復園區原狀，找人員清除倒樹與樹枝，昨天工程車下山要加油通過牌樓時，不慎撞毀「東西橫貫公路」6個字。

太管處指出，昨天下午3時30分許，工程車行經太魯閣牌樓時，疑似因車上的吊桿未完全收妥，導致吊桿碰撞到牌坊橫梁。駕駛當下發現有異狀時立即停車察看，未強行通過，但已造成牌坊受損。

林忠杉說，第一時間太管處人員到派出所備案，並召開緊急會議商討怎麼處理；牌樓是文化局歷史建物，會依照文資法在1個月內通報文化局修復計畫，並請文化局認證的工匠師照原樣修復，6個月內提修復計畫，希望在最短期限內修復，好在牌樓主結構未受影響，目前仍開放通行。