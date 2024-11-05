基隆100光影盛典開跑 一連63天辦雷射燈光秀

基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場辦「基隆100光影盛典」，市長謝國樑昨晚主持點燈，要打造港區成為熱鬧歡樂的夜間遊憩空間，昨起到明年1月5日，每晚整點展演3分鐘雷射燈光秀，映照港區郵輪及KEELUNG地標。

謝國樑表示，「基隆街」升格為「基隆市」今年滿100周年，設市100系列活動開跑，歡迎民眾共享城市慶典。

海洋廣場是基隆陸路和水路重要門戶，因此選在海洋廣場打造光影盛典，包括雷射燈光音樂秀、Rainbow Walk音樂互動區、浪漫光廊以及網美拍照打卡區。

基隆市文化觀光局長江亭玫推薦，基隆100光影盛典必拍亮點是雷射燈光秀，運用30組電腦光束燈、雷射燈，打造寬幅達90的公尺的雷射燈光展演，搭配音樂烘托節慶氛圍，即日起至明年1月5日，連續63天的每天傍晚5時至晚間9時整點展演。

另一亮點是Rainbow Walk音樂互動區，規畫全長約90公尺的光廊，繽紛光影隨著節奏變幻色彩，民眾穿梭其間，可以沉浸式觀展，也能隨著曼妙音樂舞動。