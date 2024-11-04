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基隆100光影盛典 海洋廣場連63晚雷射燈光秀

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供

基隆設市今年滿百年，市府在海洋廣場舉辦「基隆100光影盛典」，市長謝國樑今晚主持點燈儀式，打造港區成為熱鬧歡樂的夜間遊憩空間，今起到明年1月5日，每晚整點展演3分鐘雷射燈光秀，映照港區郵輪及KEELUNG地標，歡慶百年風華。

謝國樑表示，「基隆街」升格為「基隆市」今年滿100周年，設市100系列活動陸續開跑，歡迎民眾共享城市慶典。海洋廣場是基隆陸路和水路重要門戶，因此選在海洋廣場打造光影盛典，包括雷射燈光音樂秀、Rainbow Walk音樂互動區、浪漫光廊、網美拍照打卡區等，邀請國內外旅客共同參與。

基隆市文化觀光局長江亭玫推薦，基隆100光影盛典必拍亮點是雷射燈光秀，運用30組電腦光束燈、雷射燈，打造寬幅達90的公尺的雷射燈光展演，搭配音樂烘托節慶氛圍，今起至明年1月5日，連續63天的每晚5時至9時整點展演。

另一亮點是Rainbow Walk音樂互動區，規畫全長約90公尺的光廊，繽紛光影隨著節奏變幻色彩，民眾穿梭其間，可以沉浸式觀展，也可以隨著曼妙音樂共同舞動。

江亭玫說，海洋廣場入口燈光裝置，以「Keelung 100th Anniversary」字樣迎賓。原有的造型長廊，搖身一變成為長達百米的光廊。「閃動星空浪漫光廊」妝點流動白色燈條，以及暖色星形燈飾，「夢幻紫藤花光廊」則有浪漫花卉搖曳生姿。

海洋廣場在活動期間，設置「優雅人魚」造型相框、「皎潔彎月」互動相框，供網美拍照打卡，也非常適合情侶與親朋好友拍照留念，分享基隆設市百年喜悅。

基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑、議長童子瑋等人今晚在海洋廣場參加「基隆100光影盛典」點燈儀式，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑、議長童子瑋等人今晚在海洋廣場參加「基隆100光影盛典」點燈儀式，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供
基隆市海洋廣場「基隆100光影盛典」今晚點燈，透過光影裝置，映照基隆港都設市百年風華。圖／基市府提供

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