宜蘭市場好康一波波 東門夜市推自備購物袋換200元抵用券
宜蘭市公所10月份在各傳統市場推出減碳環保活動後，11月由東門夜市接棒，將在11月8日、9日推出「減碳愛地球 夜市抵用券」活動，民眾只要出示自備環保購物袋、環保餐具或環保杯，就可獲得200元夜市抵用券，兩天預計發出1200份，期盼在做環保同時，也能為夜市帶來經濟效益。
宜蘭市公所搭配經濟部減碳環保政策加碼活動於10月份結束，該活動至少吸引4800人次進入市場，不但活絡傳統市場買氣，也透過活動逐步養成民眾自備環保購物袋的減碳消費習慣。
宜蘭東門夜市將在11月8日、9日二天晚上6點，以「減碳愛地球」為主題，民眾只要在活動地點出示自備的環保購物袋、環保餐具或環保杯，就能獲得東門夜市抵用券2張，每張面額100元。
市長陳美玲表示，上個月的減碳加碼活動受到市民熱烈歡迎，場場爆滿，大家越來越習慣自備環保袋購物、或以環保杯或環保餐具用餐，如今東門夜市繼續推廣，深化消費者環保意識，讓大家逛夜市也能很環保。「減碳愛地球 夜市抵用券」詳細活動辦法及獲取抵用券資格，請上Facebook搜尋「來宜蘭‧踅市仔－宜蘭市場放送頭」查詢。
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