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衛福部落實長照3.0 將在12個部立醫院成立住宿型長照機構

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
衛福部次長周志浩（中）、醫福會執行長林慶豐（左）與台中醫院院長黃元德合影。圖／台中醫院提供
衛福部次長周志浩（中）、醫福會執行長林慶豐（左）與台中醫院院長黃元德合影。圖／台中醫院提供

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐今天指出，迎戰目前台灣低出生率與高齡化社會的現況，將斥資40億元，在12個部立醫院成立共2千床住宿長照機構，落實長照3.0醫療跟照顧合一的目標。

林慶豐今天是在台中醫院出席「第13屆全人醫療暨整合服務研討會暨國際論壇」時，針對媒體詢問部立醫院如何落實賴清德總統健康台灣長照3.0任務時，做了上述表示。

他說，部立醫院主要是擔綱公醫使命與公共衛生責任，面對當前的「低出生率」與「高齡化社會」兩大挑戰，部立醫院除了要將公共衛生觸角延伸到社區，也要積極推動長照工作。3年前基隆醫院在台北南港推動全國第一家公辦公營住宿型長照機構成功後，繼續在台東與花蓮成立住宿型長照機構。

未來預計斥資40億元成立12家住宿型長照機構，在偏鄉、都會區，甚至離島提供共2千床住宿長照服務，希望減輕家屬在照顧與經濟上的負擔，提供一個民眾可以負擔得起的住宿型長照機構。

林慶豐說，目前長照3.0就是醫療跟照顧合一，長照服務需要結合醫療、醫事、護理、社工與志工、營養師、復健師等服務，希望透過全國部立醫院占床率約10%、總員工數超過3萬人，透過公共衛生角度全力以醫事專業，努力推動全人照顧。

出席該論壇的衛生福利部次長周志浩也表示，部立醫院主要是扮演社區醫療角色，而社區醫療最重要的角色扮演就是全人醫療照顧，希望透過今天這場國內外專家研討會，部立醫院與其他醫院夥伴一起努力。

台中醫院院長黃元德指出，台中醫院護理之家就提供近兩百床住宿型長照服務、30床日間急性照護服務，未來也將走入社區推動在宅急症照護，成為公立醫院推動長照政策的典範。

住宿 衛福部 長照

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