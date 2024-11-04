五月天演唱會延到明年 花蓮旅宿業盼打響寒假觀光第一炮

五月天「2024 Just Love It！一路向東」演唱會原定上周登場，但康芮颱風襲台延後，今天相信音樂宣布改期至明年1月17、18、19日，地點一樣在高雄、花蓮。消息一出，讓花蓮觀光旅宿業者為之振奮，旅宿業者表示，上次約5成客人保留訂單延到明年使用，盼能打響寒假觀光第一炮。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，五月天確定1月18、19日到花蓮舉辦演唱會，感到非常開心與感恩，今天就接到許多詢問電話。上次約有五成左右的客人保留訂金使用，延到明年演唱會時使用，且剛好1月22日寒假開始，演唱會可說是打響觀光第一炮。相信隨著五月天打頭陣，今年寒假花蓮住宿能有新的轉機，讓大家再次看到花蓮的美。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，這兩天陸續有訂房詢問電話，雖然演唱會剛好卡到學測，不過應該不影響五月天演唱會的魅力。

「等待是幸福的」花蓮縣府觀光處長余明勲表示，感謝五月天這麼快確定延期時間，今年推出自由行優惠，可抽機票特斯拉，團客也有1萬5千元的補助，明年規畫推出類似的優惠方案，歡迎遊客多多申請。

五月天信守承諾，一路向東公益演唱會再出發，讓粉絲全都嗨翻，在相信音樂粉專留言「我來了」、「我們不見不散」、「太好了！再來訂一次房」、「車票飯店訂起來」，各大飯店也紛紛推出優惠專案吸引客人。