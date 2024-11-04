聽新聞
0:00 / 0:00
五月天演唱會延到明年 花蓮旅宿業盼打響寒假觀光第一炮
五月天「2024 Just Love It！一路向東」演唱會原定上周登場，但康芮颱風襲台延後，今天相信音樂宣布改期至明年1月17、18、19日，地點一樣在高雄、花蓮。消息一出，讓花蓮觀光旅宿業者為之振奮，旅宿業者表示，上次約5成客人保留訂單延到明年使用，盼能打響寒假觀光第一炮。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，五月天確定1月18、19日到花蓮舉辦演唱會，感到非常開心與感恩，今天就接到許多詢問電話。上次約有五成左右的客人保留訂金使用，延到明年演唱會時使用，且剛好1月22日寒假開始，演唱會可說是打響觀光第一炮。相信隨著五月天打頭陣，今年寒假花蓮住宿能有新的轉機，讓大家再次看到花蓮的美。
花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，這兩天陸續有訂房詢問電話，雖然演唱會剛好卡到學測，不過應該不影響五月天演唱會的魅力。
「等待是幸福的」花蓮縣府觀光處長余明勲表示，感謝五月天這麼快確定延期時間，今年推出自由行優惠，可抽機票特斯拉，團客也有1萬5千元的補助，明年規畫推出類似的優惠方案，歡迎遊客多多申請。
五月天信守承諾，一路向東公益演唱會再出發，讓粉絲全都嗨翻，在相信音樂粉專留言「我來了」、「我們不見不散」、「太好了！再來訂一次房」、「車票飯店訂起來」，各大飯店也紛紛推出優惠專案吸引客人。
演唱會3天4場皆為免費入場，明年1月17日自高流海風廣場啟程，18日在花蓮玉里鎮玉里國小永昌分校運動場、花蓮市東大門廣場各有1場，19日壓軸在東大門廣場登場，不過各場次的共演大使近期另行公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言