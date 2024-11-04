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斥資2500萬！基隆外木山漁港魚市場新建動土 估114年底完工

中央社／ 基隆4日電
基隆市政府新建外木山漁港魚市場，4日舉辦動土典禮，副市長邱佩琳（右3）等人4日出席。工程預計114年12月底完工。圖／基隆市政府提供（中央社）
基隆市政府新建外木山漁港魚市場，4日舉辦動土典禮，副市長邱佩琳（右3）等人4日出席。工程預計114年12月底完工。圖／基隆市政府提供（中央社）

基隆市府斥資新台幣2500萬元新建外木山漁港魚市場，今天舉辦動土典禮，預計民國114年12月底完工，副市長邱佩琳說，盼完工後提供漁民作為交易及整補空間，強化觀光休閒產業。

邱佩琳致詞指出，外木山漁港目前有105艘漁船，每年產值約有1.5億元，港內原有的魚市場兼整補場，108年因年久失修拆除，如今終於要展開新建工程，期許工程完工後，提供漁民安心整補場所，進而帶動周邊觀光。

市府產業發展處長林鼎超指出，在基隆區漁會、漁民及民意代表反映下，市府於111年、112年編列建設經費，期間召開2次設計需求座談會，結合各方意見調整設計內容後，辦理工程發包作業，因物價上漲及缺工等因素，歷經5次公開招標後，終於在4月2日決標。

林鼎超表示，此案包含設計監造、工程管理費在內，總工程經費2500餘萬元，預計114年12月30日完工後，可提供漁民一處具有遮陽避雨功能的魚貨交易及整補場，後續也可結合在地漁業，強化外木山廊帶的觀光休閒產業。

傳統市場 基隆 林鼎超 漁民 邱佩琳

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