花蓮富里米外銷日本 將在精品百貨上架提升農友收益

花蓮富里鄉長年種植有機米，其中高雄139號「富麗米」香氣十足，廣獲好評，更深受日本人的青睞。富里鄉農會與日本2家業者合作，將有機米外銷至日本，預計12月在日本東京銀座的百貨上架，不但將有機米精品化，也能提高農友收益。

富里鄉農會外銷有機米至日本，今天與與日本米福株式會社、山田屋株式會社簽訂合作外銷合作書，農會總幹事張素華、農糧署東區分署長林美華、花蓮農改場長楊大吉、高雄農改場長戴順發、農會理監事、日方代表等人出席，共同見證台日合作銷售有機米。

富里鄉種植有機米面積，所有產銷班約600多公頃、農會約170公頃，每公頃生產6公噸，每年有兩期採收。

總幹事張素華表示，日本要進口米很不容易，前後花了兩年的時間，經過日方層層把關才得以外銷；這次出口的富麗有機米，品種就是高雄139，在台灣落地生根47年，分別於民國91年與今年出口日本，該品種深受台灣、日本的喜愛與肯定。

張素華指出，台灣易有風災，有機米栽培不容易，日方也很體諒，因此出口數量不限，只要是富里產出的有機米，並符合相關規定，都可以透過該管道出口到日本。且這次外銷到日本會在精品百貨上架，其中就有東京銀座知名百貨，等於富里米代表台灣精品的米，讓日本民眾能享用花蓮的優質米。

張素華說，康芮颱風造成全鄉稻米減量，農會仍先以國內需求為主，多餘的量才會外銷日本；有機米預計12月在日本上架，預計以每包1.5公斤的小包裝販售，盼藉此打開全球市場通路，提高有機米生產面積與農民收益。