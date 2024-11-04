花蓮排水基礎掏空恐危及鐵路 縣府：放太空包救急
花蓮瑞穗瑞北坑排水基礎遭颱風影響掏空，花東鐵道梁柱立於此，民進黨籍議員胡仁順擔憂鐵路安全；縣府建設處表示，已和台鐵會勘，暫無立即危險，將放太空包等防範災情擴大。
颱風康芮挾帶豪大雨，導致瑞穗鄉瑞北坑大排湍急水流掏空鄰近道路路基，一旁即是台鐵花東線的鐵道橋梁基柱。
胡仁順表示，可能會再下大雨、甚至又有颱風生成，只要水流充沛繼續沖刷，就會危及鐵道基座，令人怵目驚心，是危及幾百條人命的事情。
胡仁順指出，由於此處是縣管排水系統，縣政府去年發包興建，今年就被大水沖毀，希望縣政府及早提出補救方法，降低流水衝擊，或評估箱涵改道，徹底改善安全問題。
對此，花蓮縣政府建設處長鄧子榆接受媒體聯訪表示，當地為排水匯入處，先前做了箱涵及引道，此次被沖毀的引道與鐵路橋墩較接近，昨天與台鐵人員等到現場會勘後，確認沒有立即性危險，現階段請鄉公所拋置太空包等方式緊急處置，避免災情再擴大，也請鄉公所儘速修復引道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言