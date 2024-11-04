花蓮排水基礎掏空恐危及鐵路 縣府：放太空包救急

花蓮瑞穗瑞北坑排水基礎遭颱風影響掏空，花東鐵道梁柱立於此，民進黨籍議員胡仁順擔憂鐵路安全；縣府建設處表示，已和台鐵會勘，暫無立即危險，將放太空包等防範災情擴大。

颱風康芮挾帶豪大雨，導致瑞穗鄉瑞北坑大排湍急水流掏空鄰近道路路基，一旁即是台鐵花東線的鐵道橋梁基柱。

胡仁順表示，可能會再下大雨、甚至又有颱風生成，只要水流充沛繼續沖刷，就會危及鐵道基座，令人怵目驚心，是危及幾百條人命的事情。

胡仁順指出，由於此處是縣管排水系統，縣政府去年發包興建，今年就被大水沖毀，希望縣政府及早提出補救方法，降低流水衝擊，或評估箱涵改道，徹底改善安全問題。

對此，花蓮縣政府建設處長鄧子榆接受媒體聯訪表示，當地為排水匯入處，先前做了箱涵及引道，此次被沖毀的引道與鐵路橋墩較接近，昨天與台鐵人員等到現場會勘後，確認沒有立即性危險，現階段請鄉公所拋置太空包等方式緊急處置，避免災情再擴大，也請鄉公所儘速修復引道。