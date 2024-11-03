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花蓮海岸堆漂流木民眾聞香來 林保署：未開放撿拾

中央社／ 花蓮縣3日電

颱風康芮過後，花蓮南北濱沿岸積滿漂流木，散發濃濃木材香，特殊景觀，儼然成新的打卡點，有人開始翻找具價值的木材；林保署花蓮分署提醒，尚未公告開放撿拾，小心觸法。

花蓮南北濱沿岸是民眾散步休閒的處所，康芮颱風過後，大批漂流木散布，在消坡塊間、礁石間都是木頭，還有被海浪打到岸上礫石灘，甚至步道上都可見各種木材，現場濃濃木材香氣飄散，附近幾公里都可聞到，也吸引許多民眾到現場拍照、翻找撿拾。

林業及自然保育署花蓮分署表示，因颱風康芮造成花蓮海岸堆積近1萬3000噸漂流木，特別提醒民眾，目前尚未公告開放撿拾，請勿擅自前往，以免觸法。已有3件因未注意相關規定而誤撿拾紅檜、扁柏等貴重木而觸法案件，因此呼籲民眾耐心等候。

林保署花蓮分署指出，目前清理及註記工作正在進行中，預計1週內完成，屆時將由花蓮縣政府發布公告，開放自由撿拾。

公告期間，將設置臨時檢查站進行漂流木的檢查和登記。符合規格的漂流木（末端直徑小於20公分、長度2公尺以下、單支重量50公斤以下）可無須登記撿拾。若有加工或轉售需求，則須在檢查站登記並取得合法產權證明。

康芮颱風 漂流木 花蓮縣政府

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