花蓮縣府利用觀光淡季 出英語學習書籍助業者提升能力

花蓮觀光產業今年飽受天災打擊，觀光市場低迷，住房率僅1成。縣府利用淡季幫助觀光業者提升英語能力，編纂「花蓮產業英語」書籍，涵蓋觀光實用英語單字及情境對話，送至全縣近2000間合法旅宿等，盼業者未來用英語服務國際旅客。

縣府在交通部支持下推動「英語力提升計畫」，編纂「花蓮產業英語」，10月中旬出版後，實體書籍陸續送到縣內近2000間合法旅宿、各級學校、旅宿服務中心與文化館舍等，還有電子書，方便民眾學習。

縣府表示，經與觀光業者跟公協會代表討論，了解第一線從業人員對英語的具體需求，書籍內文以圖文並茂方式，涵蓋住宿、餐飲、交通、伴手禮、導覽與農遊等實用英語單字及情境對話，盼成為業者即學即用的資源，輕鬆應對外籍旅客。

同時，縣府在北中南開辦60堂英語培力課程，提供民眾日常英語與觀光英語的多元學習機會，也邀請前主播趙心屏製作雙語節目，包括錄製Podcast「跟著英語老師遊花蓮」與每日一句「English for Hualien」。

縣府指出，Podcast共15集，每集30分鐘，以中英雙語對談，帶領聽眾認識花蓮的壯麗山海、人文風貌、在地美食與核心議題，如永續發展、文化保存等（線上聽網址：https://reurl.cc/OryxpD）；「每日一句學英語」在中廣播出與花蓮特色相關的精選短句，內容實用簡潔，希望能讓學習者逐日累積英語表達能力（線上聽網址：https://reurl.cc/0drYXx）。