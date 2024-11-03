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中橫路斷西寶洛韶成孤島50人受困 空勤空投720公斤物資

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台8線中橫公路東段在康芮颱風來襲後坍方，沿線道路被迫中斷，山上西寶與洛韶變成孤島。圖／空勤總隊一大三提供
台8線中橫公路東段在康芮颱風來襲後坍方，沿線道路被迫中斷，山上西寶與洛韶變成孤島。圖／空勤總隊一大三提供

台8線中橫公路東段因403強震遭重創，好不容易慢慢復原，卻遇上強颱康芮狂風豪雨，道路再度中斷，西寶、洛韶地區土石崩落成為孤島，約50位居民受困其中，考量道路搶通時間未知，空中勤務總隊今天緊急出動2趟直升機空投逾720公斤物資，幫助災民。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，太魯閣地區及中橫公路很多地方風災後坍方，昨天晚間接獲指揮中心通知，秀林鄉西寶國小、洛韶地區因土石崩落，聯外道路崩塌阻斷交通，由於搶通期限未知，加上目前有50名居民受困，申請航空器運補物資。

第一大隊第三隊今天上午8時立即派遣黑鷹直升機，先飛往德興棒球場裝載空投的物資，包括礦泉水、泡麵等，8時12分起飛後，先前往第1運補點西寶國小。不過山區雲層厚，直升機改由海上爬升。

完成風險評估、高低空偵察及馬力檢查後，開始空投，並在8時47分完成407.4公斤的物資空投，接著返回德興棒球場第2次運補。

第2運補點為洛韶地區，上午9時17分抵達，完成風險評估、高低空偵察及馬力檢查後，順利空投物資320.8公斤，結束後隨即飛返花蓮機場。

中橫公路西寶、洛韶地區聯外道路中斷，空勤總隊今天出動2趟直升機空投逾720公斤物資幫助災民。圖／空勤總隊一大三提供
中橫公路西寶、洛韶地區聯外道路中斷，空勤總隊今天出動2趟直升機空投逾720公斤物資幫助災民。圖／空勤總隊一大三提供

康芮颱風

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