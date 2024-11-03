野柳貨輪擱淺 海上錨定抽油行不通 評估改固定海床抽油

中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航號擱淺在野柳岬海岸，海歷15號今天原要在海面錨定抽取油料，防止洩漏汙染海洋和岸際，因浪大作罷，船回基隆港，但派水下人員探勘，並連繫其他船舶改以固定海床方式抽油。

鈺洲啟航號上月14日載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸下起重機時，意外撞倒碼頭上的起重機毀損，船上的全新起重機也受損，未能完成交貨作業。

上月30日鈺洲啟航號駛出基隆港，往西朝中國大陸方向航行時，疑因載重，又受風浪和潮汐影響，導致馬力不足，航行受限，中午在距野柳海岸0.6浬處下錨待援，到了晚上船長決定棄船，船上17人全數由海巡艇救回基隆港，隔天鈺洲啟航號擱淺在野柳岬海岸。

鈺洲啟航號船上有284多噸的油料，如果船體受損可能外洩汙染海洋和岸際，航港局在擱淺海域設攔油索，北海岸鄰近漁港和核二廠進出水口處，也都採取防範汙染措施。

海歷15號海事工程船和詠順1號油駁船，負責抽取鈺洲啟航號油料，但直到今天上午都因海象差，藉由在海上錨定作業海歷15號和詠順1號，因無法安全作業作罷，兩艘工作船上午已駛進基隆港。