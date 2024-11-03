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野柳貨輪擱淺 海上錨定抽油行不通 評估改固定海床抽油
中國大陸籍載重平台船鈺洲啟航號擱淺在野柳岬海岸，海歷15號今天原要在海面錨定抽取油料，防止洩漏汙染海洋和岸際，因浪大作罷，船回基隆港，但派水下人員探勘，並連繫其他船舶改以固定海床方式抽油。
鈺洲啟航號上月14日載運1部橋式起重機、2部橋式卸貨機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸下起重機時，意外撞倒碼頭上的起重機毀損，船上的全新起重機也受損，未能完成交貨作業。
上月30日鈺洲啟航號駛出基隆港，往西朝中國大陸方向航行時，疑因載重，又受風浪和潮汐影響，導致馬力不足，航行受限，中午在距野柳海岸0.6浬處下錨待援，到了晚上船長決定棄船，船上17人全數由海巡艇救回基隆港，隔天鈺洲啟航號擱淺在野柳岬海岸。
鈺洲啟航號船上有284多噸的油料，如果船體受損可能外洩汙染海洋和岸際，航港局在擱淺海域設攔油索，北海岸鄰近漁港和核二廠進出水口處，也都採取防範汙染措施。
海歷15號海事工程船和詠順1號油駁船，負責抽取鈺洲啟航號油料，但直到今天上午都因海象差，藉由在海上錨定作業海歷15號和詠順1號，因無法安全作業作罷，兩艘工作船上午已駛進基隆港。
據了解，工作人員評估鈺洲啟航號往右傾倒在岸際，船體本身重量，加上甲板還有固定兩部橋式卸貨機，擱淺後至今無明顯位移。油櫃位在船身左側，研判受損加劇導致漏油風險降低。海歷15號水下人員今將潛入海底，探勘當地海底並攝影，再來評估尋找合適作業船舶來抽取鈺洲啟航號的油料。
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