聽新聞
0:00 / 0:00

迎香港直航客 花蓮調整公車線

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
「311A機場線」往返花蓮轉運站至花蓮機場，讓香港自由行旅客方便搭公車到市區旅遊。本報資料照
「311A機場線」往返花蓮轉運站至花蓮機場，讓香港自由行旅客方便搭公車到市區旅遊。本報資料照

花蓮下月將重啟香港到花蓮的直飛航班，縣府調整公車路線，將原1123的單循環路線，拆分為「311美崙環線」站點分布美崙主要飯店、學校與醫院；「311A機場線」往返花蓮轉運站至花蓮機場，讓香港自由行旅客方便搭公車到市區旅遊或住宿，即日起上路。

縣府上月宣布自12月12日起，啟動「香港─花蓮」包機常態性直航，既解決香港等國際遊客赴花蓮旅遊的交通不便，也突破震災後觀光受限交通的困境。每周4航班往返，屆時「311A機場線」調整配合國際線航班到離站時間，方便旅客入境花蓮轉乘公共運輸，方便遊覽美景。

縣府建設處表示，原先的花蓮市區客運「1123花蓮轉運站─花蓮機場─花蓮轉運站」是單循環路線，為因應觀光需求，規畫拆分為「311美崙環線」和「311A機場線」。

「311美崙環線」從花蓮轉運站發車，每天提供16班次，運行1圈約1小時；行駛路線包括海星中學、花蓮高工、花蓮醫院、慈濟醫院及門諾醫院等，讓美崙地區民行無論就醫、就學或轉運都便利。

「311A機場線」同樣從花蓮轉運站發車，每天往返7班次，時刻配合國內班機到離站時間，返程行經國軍805總醫院。

機場 花蓮 香港

延伸閱讀

等候時間長、部分藥品高價 香港人興起「北上求醫」

蕭美琴花蓮勘災 卓溪土石流災民突衝出哭喊「請副總統幫忙」

康芮肆虐…花蓮稻田1500公頃倒伏 蕭美琴：農保有補償可減少損失

直接推進貿易旅遊往來 中加正式啟動直航航班增班工作

相關新聞

迎香港直航客 花蓮調整公車線

花蓮下月將重啟香港到花蓮的直飛航班，縣府調整公車路線，將原1123的單循環路線，拆分為「311美崙環線」站點分布美崙主要...

基隆愛四路夜市封路設攤挨批路障 夜市管委會澄清沒營業會移走

基隆廟口旁愛四路夜市今天封路進行各攤商攤招施工，貼出告示請施工期間請改道通行，並在路中設置整排的鐵製招牌，引發很多民眾質...

50年歷史的台東國軍英雄館明年恐熄燈 退伍上校不捨：國防部該想辦法

台東「國軍英雄館」因配合政府政策轉型營運，將於明年2月3日停止相關住宿服務，並公告官網，等同熄燈走入歷史。縣府也證實消息...

台東國際地標受災...歌迷憂「來台東」最強演唱延期 文化處：如期辦

振興台東觀光「嗨！出發吧來台東」演唱會，將於11月9日、10日接連兩天於海濱公園國際地標登場，但國際地標部分場域遭強颱康...

風雨達標準 宜蘭明停班停課

宜蘭縣政府宣布，參考中央氣象署最新預報資料與相關資訊，依據天然災害停止上班上課規定，明（31）日停止上班、停止上課；縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。