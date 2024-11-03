聽新聞
0:00 / 0:00
迎香港直航客 花蓮調整公車線
花蓮下月將重啟香港到花蓮的直飛航班，縣府調整公車路線，將原1123的單循環路線，拆分為「311美崙環線」站點分布美崙主要飯店、學校與醫院；「311A機場線」往返花蓮轉運站至花蓮機場，讓香港自由行旅客方便搭公車到市區旅遊或住宿，即日起上路。
縣府上月宣布自12月12日起，啟動「香港─花蓮」包機常態性直航，既解決香港等國際遊客赴花蓮旅遊的交通不便，也突破震災後觀光受限交通的困境。每周4航班往返，屆時「311A機場線」調整配合國際線航班到離站時間，方便旅客入境花蓮轉乘公共運輸，方便遊覽美景。
縣府建設處表示，原先的花蓮市區客運「1123花蓮轉運站─花蓮機場─花蓮轉運站」是單循環路線，為因應觀光需求，規畫拆分為「311美崙環線」和「311A機場線」。
「311美崙環線」從花蓮轉運站發車，每天提供16班次，運行1圈約1小時；行駛路線包括海星中學、花蓮高工、花蓮醫院、慈濟醫院及門諾醫院等，讓美崙地區民行無論就醫、就學或轉運都便利。
「311A機場線」同樣從花蓮轉運站發車，每天往返7班次，時刻配合國內班機到離站時間，返程行經國軍805總醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言