迎香港直航客 花蓮調整公車線

花蓮下月將重啟香港到花蓮的直飛航班，縣府調整公車路線，將原1123的單循環路線，拆分為「311美崙環線」站點分布美崙主要飯店、學校與醫院；「311A機場線」往返花蓮轉運站至花蓮機場，讓香港自由行旅客方便搭公車到市區旅遊或住宿，即日起上路。

縣府上月宣布自12月12日起，啟動「香港─花蓮」包機常態性直航，既解決香港等國際遊客赴花蓮旅遊的交通不便，也突破震災後觀光受限交通的困境。每周4航班往返，屆時「311A機場線」調整配合國際線航班到離站時間，方便旅客入境花蓮轉乘公共運輸，方便遊覽美景。

縣府建設處表示，原先的花蓮市區客運「1123花蓮轉運站─花蓮機場─花蓮轉運站」是單循環路線，為因應觀光需求，規畫拆分為「311美崙環線」和「311A機場線」。

「311美崙環線」從花蓮轉運站發車，每天提供16班次，運行1圈約1小時；行駛路線包括海星中學、花蓮高工、花蓮醫院、慈濟醫院及門諾醫院等，讓美崙地區民行無論就醫、就學或轉運都便利。

「311A機場線」同樣從花蓮轉運站發車，每天往返7班次，時刻配合國內班機到離站時間，返程行經國軍805總醫院。