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基隆愛四路夜市封路設攤挨批路障 夜市管委會澄清沒營業會移走

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆愛四路夜市封路設攤招，挨批路障，今晚夜市 急澄清沒營業移走。記者游明煌／攝影
基隆愛四路夜市封路設攤招，挨批路障，今晚夜市 急澄清沒營業移走。記者游明煌／攝影

基隆廟口旁愛四路夜市今天封路進行各攤商攤招施工，貼出告示請施工期間請改道通行，並在路中設置整排的鐵製招牌，引發很多民眾質疑「占地為王」，民眾及車子怎麼過？紛紛在各社群留言。愛四路夜市管委會今晚緊急澄清，表示除了夜市營業時間外會移走，車輛通行都是正常的。

今天有不少民眾在各基隆社群留言，指愛四路封路施工，沒有設攤時間是車道，但現在插滿鐵管，這樣以後車子要怎麼走？還有人說，這是占地為王嗎？還有人表示是明顯的路障，警方不取締？

愛四路夜市管委會今晚說明，因為颱風的關係導致工程順延。這個工程只需半天就可以完成，沒有提早公告讓大家知道，真的很抱歉。

愛四路夜市表示，這個攤招是為了取代大小不一的帆布旗，所以經濟部輔導愛四路夜市設置這個攤招。封街施工是為了讓每一攤的攤招，都在同一條線上，而攤招也是在營業時間內才會設置。除了夜市營業時間外，車輛通行都是正常的。

基隆愛四路夜市封路設攤招，挨批路障，今晚夜市 急澄清沒營業移走。記者游明煌／攝影
基隆愛四路夜市封路設攤招，挨批路障，今晚夜市 急澄清沒營業移走。記者游明煌／攝影

基隆 夜市 社群

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