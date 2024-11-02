台東國際地標受災...歌迷憂「來台東」最強演唱延期 文化處：如期辦

振興台東觀光「嗨！出發吧來台東」演唱會，將於11月9日、10日接連兩天於海濱公園國際地標登場，但國際地標部分場域遭強颱康芮大浪沖毀，有粉絲擔心會影響演唱會場地，甚至無法如期演出。縣府表示，已修復中，預計4日完成，不影響活動舉行。

縣府文化處長李吉崇說，這次2天的振興觀光演唱會都會如期舉辦，民眾大可放心。至於場地的修復，目前交觀處已派人力及機具進行清除，包括停車場區、草皮區上的砂石、雜木等海漂物，約2天的工作天完成，很快國際地標就能恢復原來的樣子。

「嗨！出發吧來台東」演唱會將於11月9、10日2天晚間7點於台東市區海濱公園舉辦，卡司制霸各縣市的跨年晚會，邀請羅志祥、林宥嘉、萬芳、彭佳慧、謝金燕、Energy、盧廣仲、動力火車、吳克群、滅火器、FEniX、芒果醬MangoJump等歌手為台東觀光振臂高呼。

不過，演唱會場地海濱公園國際地標日前遭強颱康芮掀起的巨浪沖擊，原本廣大的觀海草皮和停車場，全是被大浪沖擊上岸的大石塊和巨大漂流木，草皮上布滿砂石，粉絲擔心演唱會場地會受影響，甚至無法如期演出，希望相關單位能趕在演唱會前修復。