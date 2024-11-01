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全民運基隆奪7金 健力硬舉破全國、男子健美連2年奪金

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
高誌謙健美男子健美組第一級第一名。圖／基隆市政府提供
高誌謙健美男子健美組第一級第一名。圖／基隆市政府提供

今年全民運動基隆市榮獲7金3銀5銅，龍獅、劍道、健美大贏家，其中男子健美高誌謙連2年奪金，健力男子組第一級選手游曜維，以硬舉266公斤破大會及全國紀錄，成績耀眼。

今年全民運動會屏東縣政府主辦，基隆市代表隊共獲7金3銀5銅，計38面獎牌，獲7個金牌項目分別為龍獅運動、舞蹈運動、健美及劍道，其中龍獅運動就拿下4金（南獅組、北獅組）的優異表現。

由呂師傅率領的長興龍獅團，深耕在地基隆逾數十年，幾十年來收徒卻不收費。早期徒弟多半來自弱勢家庭或是中輟生，因為龍獅運動屬於團體運動，需要培養人力及人才，呂師傅長年來，將選手們視為自己的小孩栽培，屢屢奪金。

男子組健美第一級獲金牌的高誌謙再次坐上冠軍寶座，高誌謙表示，健美的每一步都需要不懈的毅力與承諾，這種毅力在比賽時讓他擁有超越自我的力量。

健力男子組第一級基隆市選手游曜維，以硬舉266公斤，破大會及全國紀錄。

首次奪金的舞蹈運動是一名在學的林嘉程，他在未滿14歲組單人單項競賽（狐步）的表現中，可圈可點，林嘉程感謝教練平日對他的細心教導，期許未來能繼續成長、進步。

而一路過關斬將的劍道代表隊，擊敗群雄脫穎而出，獲得劍道女子組團體得分賽冠軍，團體過關賽也獲得銀牌。

市長謝國樑感謝選手有好表現，他說，基隆市府近年來，在各體育場館的修繕與興建，已投入上億的補助經費，市府用實際政策支持體育發展，增加體育預算、修整建體育設施設備，以提供學生多元學習機會，希望促進資源整合，提供體育各項目的培訓與集訓。

劍道女子團體組得分賽第一名。圖／基隆市政府提供
劍道女子團體組得分賽第一名。圖／基隆市政府提供
龍獅運動拿下4金（南獅組、北獅組），表現優異。圖／基隆市政府提供
龍獅運動拿下4金（南獅組、北獅組），表現優異。圖／基隆市政府提供
游曜維健力男子組第一級硬舉266公斤，破大會及全國紀錄。圖／基隆市政府提供
游曜維健力男子組第一級硬舉266公斤，破大會及全國紀錄。圖／基隆市政府提供
龍獅運動拿下4圖／基隆市政府提供金（南獅組、北獅組），表現優異。圖／基隆市政府提供
龍獅運動拿下4圖／基隆市政府提供金（南獅組、北獅組），表現優異。圖／基隆市政府提供

基隆 運動 體育

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