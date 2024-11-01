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太平山森林遊樂區「宜專一線」路基掏空 搶通至少再等3天

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」11K路基掏空，修復需要3天，將持續封園。圖／林業保育署提供
太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」11K路基掏空，修復需要3天，將持續封園。圖／林業保育署提供

康芮颱風過境，宜蘭縣多處景區待修復，太平山國家森林遊樂區內主要道路「宜專一線」11K路基掏空，林業保育署宜蘭分署估計修復需3天；此外，龜山島南岸堤防破損，多處設施待修復，將繼續封島。好消息是清水地熱園區災情較輕，明天可望開放。

太平山遊樂區上月30日預警性休園，林保署宜蘭分署今天上午巡查園區，發現宜專一線11K道路下邊坡崩塌，長度約15公尺，面積約300平方公尺，搶通時間約需3天，期間車輛無法通行，園區勢須繼續休園，將以簡訊通知已預定住宿的遊客辦理退款事宜。

宜蘭分署指出，除宜專一線災情，同仁仍在巡視園區內其他步道、蹦蹦車軌道，目前多是零星倒木，待巡視完畢才能評估具體開園日期；林保署轄下其他11條社區行步道，如聖母登山步道、朝陽步道等，也將持續封閉，待巡山員巡視安全無虞，下周再行開放。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，龜山島南北岸堤坊遭海浪衝擊，破損無法使用，加上島上的龜山國小、環湖步島等區域嚴重淹水，發電機也無法運轉，將繼續封島，明天若海象許可，搶修人員會登島修復，至少需3天時間，重新開放登島日期滾動式調整。

宜蘭縣府工商旅遊處表示，轄下景區如清水地熱、五峰旗、冬山河親水公園、武荖坑風景區、梅花湖、龍潭湖等，今天持續災後修復，目前確定清水地熱園區明天可以開放，五峰旗風景區內落石較嚴重，明繼續休園，其他景區視下午修復進度滾動式調整開放時間。

龜山島上災情嚴重，堤防遭大浪沖毀，島上不少設施淹沒水中，也將持續封島。圖／東北角風管處提供
龜山島上災情嚴重，堤防遭大浪沖毀，島上不少設施淹沒水中，也將持續封島。圖／東北角風管處提供

宜蘭 龜山島

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