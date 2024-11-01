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台9線蘇花匯德隧道坍方逾1萬立方公尺 驚人畫面曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。圖／公路局提供
台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。圖／公路局提供

蘇花路廊於上月30日深夜因康芮颱風預警性封閉，公路局今天清晨完成朝巡及初步搶修，沿線多處落石坍方、土石流，最嚴重的是台9線匯德隧道北口遭巨量土石掩埋，坍方逾上萬立方公尺，預定和仁到崇德間明天中午才能搶通，其餘路段今天上午9時解除封路。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，今晨完成台9線、台9丁線蘇花路廊的巡查及初步搶修，目前台9線161.3公里處匯德隧道北口土石流坍土方約1萬2000立方公尺，長度約300公尺，寬度15公尺，平均厚度也有4公尺，預計明天中午搶通。

除了匯德隧道北口，其餘路段預定今天上午9時即解除預警性封路；台9線蘇花改蘇澳到東澳路段取消降速通行，恢復每小時70公里的速限。

台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。圖／公路局提供
台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。圖／公路局提供
台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。圖／公路局提供
台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋，預估2日中午搶通。圖／公路局提供

土石流 康芮颱風 蘇花路廊

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