台9線蘇花匯德隧道坍方逾1萬立方公尺 驚人畫面曝光

蘇花路廊於上月30日深夜因康芮颱風預警性封閉，公路局今天清晨完成朝巡及初步搶修，沿線多處落石坍方、土石流，最嚴重的是台9線匯德隧道北口遭巨量土石掩埋，坍方逾上萬立方公尺，預定和仁到崇德間明天中午才能搶通，其餘路段今天上午9時解除封路。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，今晨完成台9線、台9丁線蘇花路廊的巡查及初步搶修，目前台9線161.3公里處匯德隧道北口土石流坍土方約1萬2000立方公尺，長度約300公尺，寬度15公尺，平均厚度也有4公尺，預計明天中午搶通。