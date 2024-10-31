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康芮直撲狂風暴雨 花蓮萬榮紅葉村路面積淹水
颱風康芮朝台灣東部，花蓮昨深夜起陸續刮起強風、下起間歇強降雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水且水深及腳踝，壽豐鄉樹湖村、吉安鄉南海五街也有積水狀況，另受颱風影響，花蓮全縣停電戶數約2600多戶，分別在鳳林、萬榮、卓溪、富里及花蓮市區。
中央氣象署發出警報，受颱風及其外圍環流影響，花蓮縣山區今天有局部大豪雨或超大豪雨，造成萬榮鄉陸續出現積淹水的情況發生。
萬榮鄉紅葉村今天上午出現積水情形，不僅水位最深接近腳踝，部分柏油路面也因此受損，現場已擺放三角錐示警，由於目前現在風雨持續，水位還未退去，鄉公所已陸續派員協助將村民到附近的活動中心安置。
目前壽豐鄉樹湖村積水、邊坡土石流，吉安鄉南海五街也有積水的狀況，但目前風雨交加，要處理恐有難度。
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