康芮直撲狂風暴雨 花蓮萬榮紅葉村路面積淹水

颱風康芮朝台灣東部，花蓮昨深夜起陸續刮起強風、下起間歇強降雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水且水深及腳踝，壽豐鄉樹湖村、吉安鄉南海五街也有積水狀況，另受颱風影響，花蓮全縣停電戶數約2600多戶，分別在鳳林、萬榮、卓溪、富里及花蓮市區。

中央氣象署發出警報，受颱風及其外圍環流影響，花蓮縣山區今天有局部大豪雨或超大豪雨，造成萬榮鄉陸續出現積淹水的情況發生。

萬榮鄉紅葉村今天上午出現積水情形，不僅水位最深接近腳踝，部分柏油路面也因此受損，現場已擺放三角錐示警，由於目前現在風雨持續，水位還未退去，鄉公所已陸續派員協助將村民到附近的活動中心安置。