快訊

MLB／柯爾沒補位代價太沉重！滿壘沒下莊反被道奇攻5分大局追平

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：這原因起火

吃著像孔雀餅乾！國軍野戰口糧還有汽水 今發展空投版

聽新聞
0:00 / 0:00

康芮直撲狂風暴雨 花蓮萬榮紅葉村路面積淹水

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
強颱康芮直撲台灣東部，花蓮萬榮鄉紅葉村柏油路面破損。圖／萬榮鄉公所提供
強颱康芮直撲台灣東部，花蓮萬榮鄉紅葉村柏油路面破損。圖／萬榮鄉公所提供

颱風康芮朝台灣東部，花蓮昨深夜起陸續刮起強風、下起間歇強降雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水且水深及腳踝，壽豐鄉樹湖村、吉安鄉南海五街也有積水狀況，另受颱風影響，花蓮全縣停電戶數約2600多戶，分別在鳳林、萬榮、卓溪、富里及花蓮市區。

編輯推薦

中央氣象署發出警報，受颱風及其外圍環流影響，花蓮縣山區今天有局部大豪雨或超大豪雨，造成萬榮鄉陸續出現積淹水的情況發生。

萬榮鄉紅葉村今天上午出現積水情形，不僅水位最深接近腳踝，部分柏油路面也因此受損，現場已擺放三角錐示警，由於目前現在風雨持續，水位還未退去，鄉公所已陸續派員協助將村民到附近的活動中心安置。

目前壽豐鄉樹湖村積水、邊坡土石流，吉安鄉南海五街也有積水的狀況，但目前風雨交加，要處理恐有難度。

強颱康芮直撲台灣東部，花蓮狂風暴雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水情形。圖／萬榮鄉公所提供
強颱康芮直撲台灣東部，花蓮狂風暴雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水情形。圖／萬榮鄉公所提供
強颱康芮直撲台灣東部，花蓮狂風暴雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水情形。圖／萬榮鄉公所提供
強颱康芮直撲台灣東部，花蓮狂風暴雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水情形。圖／萬榮鄉公所提供
康芮颱風帶來狂風豪雨，花蓮壽豐鄉樹湖村積淹水。圖／花蓮縣消防局提供
康芮颱風帶來狂風豪雨，花蓮壽豐鄉樹湖村積淹水。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮吉安鄉南海五街積淹水，無法通行。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮吉安鄉南海五街積淹水，無法通行。圖／花蓮縣消防局提供
強颱康芮直撲台灣東部，花蓮狂風暴雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水情形。圖／萬榮鄉公所提供
強颱康芮直撲台灣東部，花蓮狂風暴雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水情形。圖／萬榮鄉公所提供

康芮颱風 花蓮 豪雨

延伸閱讀

「風好大」康芮颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 4平台吸萬人報現況

颱風康芮來襲 曾文水庫上午11時起調節性放水

強颱康芮來勢洶洶 新竹巨城照常營業

強颱康芮來襲 新北預防性撤離1204人

相關新聞

影／台東吹超強風 三仙台「鏡頭君」不敵康芮 再次GG！

強烈颱風「康芮」暴風圈觸陸，中心預計今天中午登陸台東，凌晨起開始狂風暴雨，民眾徹夜未眠，海邊掀起逾10公尺滔天巨浪，不僅...

基隆災害準備金用罄 市府：已調整2億救災

基隆市府今年編列災害準備金2.41億元已用罄，議員質疑再有災害該如何救，市長謝國樑昨答詢，今年已調整超過2億元救災，未來...

康芮直撲狂風暴雨 花蓮萬榮紅葉村路面積淹水

颱風康芮朝台灣東部，花蓮昨深夜起陸續刮起強風、下起間歇強降雨，萬榮鄉紅葉村發生積淹水且水深及腳踝，壽豐鄉樹湖村、吉安鄉南...

風雨達標準 宜蘭明停班停課

宜蘭縣政府宣布，參考中央氣象署最新預報資料與相關資訊，依據天然災害停止上班上課規定，明（31）日停止上班、停止上課；縣長...

康芮來襲 基隆市長謝國樑視察抽水站 ：匡列千萬補助淹水店家設防水閘門

因應康芮颱風來襲，基隆市長謝國樑今晚往七堵區堵南抽水站視察，指示工務處及代操作廠商等，務必隨時留意雨量及河川水位狀態，並...

強颱康芮直撲台灣 國軍進駐台東鄉鎮防災

強烈颱風「康芮」暴風圈即將觸陸，台東首當其衝，國軍第二作戰區今天依中央及地方需求，支援災防整備，預置兵力及機具至鄉鎮市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。