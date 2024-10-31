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影／台東吹超強風 三仙台「鏡頭君」不敵康芮 再次GG！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
網路爆紅的三仙台即時影像「鏡頭君」，網友原本期待與康芮直球對決，能順利完成任務，未料，仍敵不過超強風力吹襲，堅持到今天凌晨4點多後，就訊號中斷提前陣亡，網友一片哀嚎。圖／翻攝自三仙台即時影像
網路爆紅的三仙台即時影像「鏡頭君」，網友原本期待與康芮直球對決，能順利完成任務，未料，仍敵不過超強風力吹襲，堅持到今天凌晨4點多後，就訊號中斷提前陣亡，網友一片哀嚎。圖／翻攝自三仙台即時影像

強烈颱風「康芮」暴風圈觸陸，中心預計今天中午登陸台東，凌晨起開始狂風暴雨，民眾徹夜未眠，海邊掀起逾10公尺滔天巨浪，不僅浪花越過海堤，大浪也把石塊及漂流木沖上公路，市區路樹、機車及物品也被吹得東倒西歪。蘭嶼也測得17級瞬間陣風，幸暫無災情傳出。

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根據中央氣象署資料顯示，強颱康芮7級暴風圈昨深夜接觸東半部陸地，並以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行，暴風中心預計今天中午登陸台東；凌晨市區風力平均達到10級，蘭嶼達到17級，海面風浪也測得11米浪高，隨著中心接近，風浪將會持續增強。

凌晨1點多市區開始吹起強風，伴隨雨勢，把門窗吹打震動，屋外物品到處碰撞，呼呼聲響民眾根本無法入睡，清晨風雨更加增強，富岡漁港風浪只能用滔天巨浪形容，逾10公尺大浪掀起核彈級破碎浪花，越過海堤沖進港區，南迴公路南興至多良，多處路段大浪也把石塊及漂流木沖上公路。

「太可怕了！好像玻璃都要被吹破。」張姓市民說，根本就沒有辦法睡覺，一直很擔心門窗，這和像8年前的尼伯特颱風，把他家吹得慘兮兮。另吳姓市民表示，只是7級暴風圈威力就吹成這樣，中心風牆不知道是甚麼狀況，還是會怕，希望颱風能快速通過，不要也災害。

網路爆紅的三仙台即時影像「鏡頭君」，網友原本期待與康芮直球對決，能順利完成任務，未料，仍敵不過超強風力吹襲，堅持到今天凌晨4點多後，留下最後黑影就訊號中斷提前陣亡，網友一片哀嚎。康芮風強雨驟也造成台東超過7千5百用戶停電，台電已陸續投入人力展開搶修。

強烈颱風「康芮」暴風圈觸陸，中心預計今天中午登陸台東，凌晨起開始狂風暴雨，民眾徹夜未眠，海邊掀起逾10公尺滔天巨浪。記者尤聰光／攝影
強烈颱風「康芮」暴風圈觸陸，中心預計今天中午登陸台東，凌晨起開始狂風暴雨，民眾徹夜未眠，海邊掀起逾10公尺滔天巨浪。記者尤聰光／攝影
南迴公路南興至多良，多處路段大浪也把石塊及漂流木沖上公路。記者尤聰光／攝影
南迴公路南興至多良，多處路段大浪也把石塊及漂流木沖上公路。記者尤聰光／攝影

台東 康芮颱風 漂流木

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