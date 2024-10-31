基隆災害準備金用罄 市府：已調整2億救災

基隆市府今年編列災害準備金2.41億元已用罄，議員質疑再有災害該如何救，市長謝國樑昨答詢，今年已調整超過2億元救災，未來復建工程已向中央申請短中長期共6億元復建經費，行政院長卓榮泰應允協助。

謝國樑赴議會做施政報告，談到今年災害準備金2.41億用完，明年會再編列超過4億元災害準備金。對復建工程，市府已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，光處理新豐街邊坡坍方就需要上億元，包括救災、土方清運、復建等。

另，青年電動機車計畫是謝國樑重要政見，剛推出時限定「汰舊及公益」為必要條件，後來取消申請，造成漏夜大排長龍的「電動車之亂」。謝國樑昨宣布，未來申請方案將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，以有效控管機車總量，預計明年1月重新開放申請。

謝國樑說，目前每輛機車可補助上限為4萬至5萬2800元不等，車款由光捷、華菱2家廠商提供，去年9月28日起受理，截至今年9月30日止，共1萬5266人申請。

謝表示，為回應市議會建議，未來申請方案將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，申請人須提供老舊燃油機車汰舊，才能獲補助，2.0、3.0方案也會繼續推動。