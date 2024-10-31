聽新聞
0:00 / 0:00

基隆災害準備金用罄 市府：已調整2億救災

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
市長謝國樑今天在施政報告表示，今年災害準備金已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天在施政報告表示，今年災害準備金已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。記者游明煌／攝影

基隆市府今年編列災害準備金2.41億元已用罄，議員質疑再有災害該如何救，市長謝國樑昨答詢，今年已調整超過2億元救災，未來復建工程已向中央申請短中長期共6億元復建經費，行政院長卓榮泰應允協助。

謝國樑赴議會做施政報告，談到今年災害準備金2.41億用完，明年會再編列超過4億元災害準備金。對復建工程，市府已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，光處理新豐街邊坡坍方就需要上億元，包括救災、土方清運、復建等。

另，青年電動機車計畫是謝國樑重要政見，剛推出時限定「汰舊及公益」為必要條件，後來取消申請，造成漏夜大排長龍的「電動車之亂」。謝國樑昨宣布，未來申請方案將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，以有效控管機車總量，預計明年1月重新開放申請。

謝國樑說，目前每輛機車可補助上限為4萬至5萬2800元不等，車款由光捷、華菱2家廠商提供，去年9月28日起受理，截至今年9月30日止，共1萬5266人申請。

謝表示，為回應市議會建議，未來申請方案將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，申請人須提供老舊燃油機車汰舊，才能獲補助，2.0、3.0方案也會繼續推動。

政見 謝國樑 電動機車

延伸閱讀

基隆公益青年電動機車專案 汰舊將列必要條件

康芮來襲 基隆市長謝國樑視察抽水站 ：匡列千萬補助淹水店家設防水閘門

影／基隆電動車2.0、3.0續推 謝國樑：汰舊燃油改必要條件

基隆災害準備金用罄 謝國樑：已找2億再向中央爭取6億

相關新聞

基隆災害準備金用罄 市府：已調整2億救災

基隆市府今年編列災害準備金2.41億元已用罄，議員質疑再有災害該如何救，市長謝國樑昨答詢，今年已調整超過2億元救災，未來...

風雨達標準 宜蘭明停班停課

宜蘭縣政府宣布，參考中央氣象署最新預報資料與相關資訊，依據天然災害停止上班上課規定，明（31）日停止上班、停止上課；縣長...

康芮來襲 基隆市長謝國樑視察抽水站 ：匡列千萬補助淹水店家設防水閘門

因應康芮颱風來襲，基隆市長謝國樑今晚往七堵區堵南抽水站視察，指示工務處及代操作廠商等，務必隨時留意雨量及河川水位狀態，並...

強颱康芮直撲台灣 國軍進駐台東鄉鎮防災

強烈颱風「康芮」暴風圈即將觸陸，台東首當其衝，國軍第二作戰區今天依中央及地方需求，支援災防整備，預置兵力及機具至鄉鎮市，...

基隆漏水管線搶修影響近5萬戶 11／3起停水30小時

台水一區處為辦理新山送市區成功一路900mm管線漏水搶復，11 月3日晚間8時起，至5日凌晨2時止，共計30小時，停水2...

總預算之爭中央吵到地方 花蓮藍白合與綠互批

行政院、立法院總預算案僵局也延伸到花蓮地方政壇，12位藍白縣議員今天批評民進黨政府違法濫權、不依法行政、欺侮原住民、 農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。