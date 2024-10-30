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康芮來襲 基隆市長謝國樑視察抽水站 ：匡列千萬補助淹水店家設防水閘門

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今晚往七堵區堵南抽水站視察，指示工務處及代操作廠商等，務必隨時留意雨量及河川水位狀態。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑今晚往七堵區堵南抽水站視察，指示工務處及代操作廠商等，務必隨時留意雨量及河川水位狀態。圖／基隆市政府提供

因應康芮颱風來襲，基隆市長謝國樑今晚往七堵區堵南抽水站視察，指示工務處及代操作廠商等，務必隨時留意雨量及河川水位狀態，並透過抽水站或臨時抽水機，適時發揮排洪防災作用。謝國樑指出，市府已匡列1千萬元的經費，針對曾經發生淹水的店家開放申請防水閘門補助。

工務處表示，堵南抽水站共有4部大型抽水機，總抽水量可達每秒20立方公尺，在今年9月底強降雨及山陀兒颱風侵襲，堵南抽水站各機組啟動運轉，總抽水量約65萬公噸。目前抽水站整體運作正常；同時亦備有臨時抽水機因應突發狀況，以期將風災影響降至最低。

市府工務處長陳耀川報告基隆河抽水站與水門防颱整備等流程，並呼籲民眾不能輕忽颱風威脅，務必落實防颱整備工作。

今天是基隆市議會定期會的第一天，謝國樑在議會施政報告，晚間趕赴抽水站視察。謝國樑說，基隆從9月以來因短延時強降雨致積水災情頻傳，呼籲市民康芮颱風來襲期間，減少外出以確保安全。

謝國樑指出，市府已匡列1千萬元的經費，針對曾經發生淹水的店家開放申請防水閘門補助，希望能夠減輕未來萬一再有豪大雨發生時，民眾可能遭受到的損害。

工務處指出，堵南抽水站負責七堵區堵南地區的集水功能，基隆河沿岸計有16座抽水站、168座水門，由市府指派專人定期至抽水站及水門進行督導及巡視，並委由專業廠商進行操作及維護，確保機具發揮排洪防災的功能。

康芮颱風 謝國樑

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