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基隆11/3晚間起停水30小時 4.7萬戶受影響

中央社／ 基隆30日電

自來水公司為辦理新山給水廠送基隆市成功一路900毫米管線修復，將於11月3日晚間8時起停水30小時，基隆市共有4萬7193戶用水受到影響，呼籲民眾提早儲水備用。

台灣自來水公司第一區管理處今天發布新聞稿指出，停水時間從11月3日晚間8時起，至11月5日凌晨2時，屆時基隆市有2萬7833戶停水，1萬9360戶降壓供水，共有4萬7193戶用水受到影響。

第一區管理處表示，用水受影響地區包含中正區的建國里、正砂里、砂灣里、中船里、信義里、入船里、德義里、正義里、正船里、港通里、義重里。

信義區的仁壽里、仁義里、信綠里、智慧里、智誠里、東信里、東光里、東明里、禮儀里、禮東里、義和里、義幸里、義昭里、義民里。

仁愛區的仁德里、兆連里、光華里、博愛里、同風里、文安里、文昌里、新店里、明德里、智仁里、書院里、朝棟里、林泉里、水錦里、獅球里、花崗里、虹橋里。仁德里、兆連里、博愛里、和明里、忠勇里、文安里、文昌里、新店里、智仁里、林泉里、水錦里、玉田里、福仁里、花崗里、虹橋里。

中山區的中興里、仁正里、仙洞里、健民里、和平里、太白里、居仁里、新建里、民治里、通化里、通明里。中山里、仁正里、仙洞里、健民里、安平里、安民里、居仁里、新建里。安樂區則有七賢里、三民里、嘉仁里、樂一里、永康里、鶯安里、鶯歌里。

第一區管理處指出，請用戶提早儲水備用，停水期間因重大事故需緊急用水的民眾，可聯繫基隆服務所或台水客服專線1910，台水已備妥水車待命。

停水 基隆 水公司

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