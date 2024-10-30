快訊

康芮來襲 侯友宜應變會議「這句」被解讀放假機率大

全台皆納陸警範圍！康芮今晚至明晨「強颱巔峰之姿觸陸」 北東慎防大豪雨

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱康芮直撲台灣 國軍進駐台東鄉鎮防災

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
強烈颱風「康芮」暴風圈即將觸陸，台東首當其衝，國軍第二作戰區今天依中央及地方需求，支援災防整備，預置兵力及機具至鄉鎮市。圖／第二作戰區提供
強烈颱風「康芮」暴風圈即將觸陸，台東首當其衝，國軍第二作戰區今天依中央及地方需求，支援災防整備，預置兵力及機具至鄉鎮市。圖／第二作戰區提供

強烈颱風「康芮」暴風圈即將觸陸，台東首當其衝，國軍第二作戰區今天依中央及地方需求，支援災防整備，預置兵力及機具至鄉鎮市，並派遣聯絡官協助掌握災情及撤離鄉民。

第二作戰區表示，研判強颱康芮將台東地區帶來強風大雨，避免發生致災性災情，已要求所屬各單位完成災防兵力編組及裝備物資檢整，待命救援與預防性撤離，全力投入防災任務。

陸軍鎮東部隊下午配合南迴鄉公所支援需求，對易造成淹水、土石流、山崩及道路中斷等災害潛勢地區，將配合協助裝填沙包，執行居民預防性撤離及協助搬運收容所物資及裝具。

截至傍晚檢整災防機具及各式裝備計發電機等11項253件；另派遣情蒐官70員、聯絡官35員、預置兵力約200員，分至全縣各鄉鎮市災害應變中心進駐。

國軍第二作戰區全力投入台東地區防災任務。圖／第二作戰區提供
國軍第二作戰區全力投入台東地區防災任務。圖／第二作戰區提供

台東 山崩 颱風

延伸閱讀

颱風康芮逼近 花蓮預防性撤離逾3000人

颱風康芮來襲 花蓮赤科山、六十石山道路傍晚封閉

不斷更新／宜蘭1大學明颱風假！強颱康芮撲台 全台31日停班停課資訊一覽

颱風康芮來襲 新北設應變中心卸除8樓高LED面板

相關新聞

強颱康芮直撲台灣 國軍進駐台東鄉鎮防災

強烈颱風「康芮」暴風圈即將觸陸，台東首當其衝，國軍第二作戰區今天依中央及地方需求，支援災防整備，預置兵力及機具至鄉鎮市，...

基隆漏水管線搶修影響近5萬戶 11／3起停水30小時

台水一區處為辦理新山送市區成功一路900mm管線漏水搶復，11 月3日晚間8時起，至5日凌晨2時止，共計30小時，停水2...

總預算之爭中央吵到地方 花蓮藍白合與綠互批

行政院、立法院總預算案僵局也延伸到花蓮地方政壇，12位藍白縣議員今天批評民進黨政府違法濫權、不依法行政、欺侮原住民、 農...

基隆嚴防颱風和東北季風共伴效應 消防局盤點救災裝備

面對強烈颱風康芮的威脅，基隆市消防局表示，災害應變中心今早已強化3級開設，消防局各大隊、分隊今天盤點及維護船外機、發電機...

11月還有颱風？ 花蓮二期稻第一次遇颱 農民傻眼忙搶收

花蓮南區富里鄉、玉里鎮是重要米倉，二期稻作下月中旬就可收割，卻遇上康芮颱風來勢洶洶，兩地農民第一次遇到二期作強碰颱風，連...

種稻30年承上啟下 宜蘭冬山稻農馬啟亮再奪全國稻米銀牌

宜蘭冬山鄉稻農馬啟亮22歲種田，在稻田中一待36年，一開始跟父親學，如今和兒子一起努力，多年來獲獎無數，今年在台灣稻米達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。