強颱康芮直撲台灣 國軍進駐台東鄉鎮防災

強烈颱風「康芮」暴風圈即將觸陸，台東首當其衝，國軍第二作戰區今天依中央及地方需求，支援災防整備，預置兵力及機具至鄉鎮市，並派遣聯絡官協助掌握災情及撤離鄉民。

第二作戰區表示，研判強颱康芮將台東地區帶來強風大雨，避免發生致災性災情，已要求所屬各單位完成災防兵力編組及裝備物資檢整，待命救援與預防性撤離，全力投入防災任務。

陸軍鎮東部隊下午配合南迴鄉公所支援需求，對易造成淹水、土石流、山崩及道路中斷等災害潛勢地區，將配合協助裝填沙包，執行居民預防性撤離及協助搬運收容所物資及裝具。