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總預算之爭中央吵到地方 花蓮藍白合與綠互批

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣3位議員林則葹（左起）、胡仁順及張美慧，今天到中央黨部，批評傅崐萁帶頭阻擋總預算審查。圖／張美慧提供
民進黨花蓮縣3位議員林則葹（左起）、胡仁順及張美慧，今天到中央黨部，批評傅崐萁帶頭阻擋總預算審查。圖／張美慧提供

行政院、立法院總預算案僵局也延伸到花蓮地方政壇，12位藍白縣議員今天批評民進黨政府違法濫權、不依法行政、欺侮原住民、 農民、醫護；綠營3位縣議員則到黨中央指責國民黨團總召傅崐萁帶頭癱瘓審查，犧牲花蓮人安全。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳東昇，黨籍副議長徐雪玉及9位黨籍縣議員、民眾黨縣議員傅國淵，以及花蓮市代會正副主席李振瑋、黃達祥、市代楊哲澧等人，今天就原住民禁伐補償、公糧收購價及醫護權益等議題，重砲批評中央不依法編列預算。

盧新榮說，原住民禁伐補償條例修正案由民進黨立委伍麗華等人提案、多位綠營立委連署，朝野通過後，民進黨卻違法漏編每公頃6萬元預算，欺侮、看不起原住民。縣議員傅國淵、林玉芬等人批評民進黨不重視醫護，造成醫院有床無人，林玉芬質疑公糧收購價13年來沒調整，公平嗎？縣議員鍾素政家中也務農，她說，農、機具、農藥、肥料都在漲，只有稻米沒漲，種田賺不到錢，青農根本不敢回來，不知道民進黨為什麼就是不願漲公糧價？

民進黨花蓮縣黨部駁斥指，原住民禁伐補償有４萬元編列在公務預算，2萬元編在基金內，原民會今年7月已函文給各縣市政府，明年度符合資格的原住民一定能夠依法申請到補償金，主委嚴献宗批評藍營地方黨部主委盧新榮未弄清楚法條，就不分青紅皂白號百餘位縣民至立法院抗議，讓人民成為政治惡鬥下的犧牲品。

綠營3位縣議員張美慧、林則葹及胡仁順，今天北上黨中央，表示康芮颱風已來到家門口，花蓮最需要的治水防災及長照育兒、提升道路安全預算，還卡在立法院。張美慧說，傅崐萁一手喊花蓮需要安全的路，另一手又主導阻擋總預算，呼籲藍白別再忽視花蓮人的安全，儘速審議總預算。

國民黨花蓮縣黨部及縣議會藍白議員，今天批評民進黨政府違法濫權，不依法編列預算，是欺侮原住民、農民和醫護。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部及縣議會藍白議員，今天批評民進黨政府違法濫權，不依法編列預算，是欺侮原住民、農民和醫護。記者王燕華／攝影

民進黨 花蓮 議員

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