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基隆嚴防颱風和東北季風共伴效應 消防局盤點救災裝備

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市消防局各大隊、分隊今天盤點及維護船外機、發電機、照明設備及個人防汛裝備機具，因應颱風應變期間可能的救災任務需求。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局各大隊、分隊今天盤點及維護船外機、發電機、照明設備及個人防汛裝備機具，因應颱風應變期間可能的救災任務需求。記者邱瑞杰／翻攝

面對強烈颱風康芮的威脅，基隆市消防局表示，災害應變中心今早已強化3級開設，消防局各大隊、分隊今天盤點及維護船外機、發電機、照明設備及個人防汛裝備機具，因應颱風應變期間可能的救災任務需求。

中央氣象署下午發布康芮颱風海上陸上颱風警報，康芮中心下午1時中心位置在鵝鑾鼻東南方約440公里處，以每小時19公里速度向西北進行。近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑320公里。預測31日上午11時中心位置在鵝鑾鼻東北東方約80公里處。

基隆市長謝國樑要求市府各單位做好防災整備作業，也呼籲民眾預先做好防颱措施。如果接獲氣象署豪大雨特報時，請自主架設好防水閘門，防範淹水災害發生。

消防局9個消防分隊今天下午都將派遣人車，前往轄區主要道路及低窪地區進行防颱宣導。消防局長游家懿表示，康芮升級為強烈颱風，且可能與東北季風共伴在基隆帶來強風豪雨，請民眾要做好防颱準備工作。居住在山坡地的民眾要特別警覺，必要時依親或移往安全地點避險。

基隆市消防局各大隊、分隊今天盤點及維護船外機、發電機、照明設備及個人防汛裝備機具，因應颱風應變期間可能的救災任務需求。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局各大隊、分隊今天盤點及維護船外機、發電機、照明設備及個人防汛裝備機具，因應颱風應變期間可能的救災任務需求。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局各大隊、分隊今天盤點及維護船外機、發電機、照明設備及個人防汛裝備機具，因應颱風應變期間可能的救災任務需求。記者邱瑞杰／翻攝
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康芮颱風 氣象署

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