11月還有颱風？ 花蓮二期稻第一次遇颱 農民傻眼忙搶收

花蓮南區富里鄉、玉里鎮是重要米倉，二期稻作下月中旬就可收割，卻遇上康芮颱風來勢洶洶，兩地農民第一次遇到二期作強碰颱風，連日來利用雨勢空檔下田搶收，忙到三更半夜，都傻眼「怎麼這時候還有颱風？」

縣議員鍾素政家中在玉里有14公頃農田，種植稻米、蕎麥，這幾天利用雨勢稍歇空檔搶收，今天凌晨忙到2點多，稍微休息一下，早上看雨停又趕著下田，家人累得人仰馬翻。鍾素政說，第一次這時候遇到颱風，農民靠天吃飯，若是被強風一掃就完蛋了，只好「能割的盡量割一割」。

富里鄉是優質米產區，二期稻作面積2500公頃，其中約3分之1是7月初插秧，近日稻子已熟，其餘約下月中旬採收，但康苪颱風可能挾帶強風豪雨來襲，農民不敢掉以輕心。

富里鄉農會總幹事張素華說，下雨天無法搶收，只能利用雨勢空檔，這幾天雨斷斷續續，農民趁著好天氣，昨天搶收到半夜，今早10時左右開始下雨，近中午雨又停了，收割機成排在田邊待命，農民都傻眼，從來沒遇過10月底還有颱風。

「颱風來得太快了」她說，青粒品質不好，也碾不出白米，稻子若沒成熟米廠無法收，搶收的都是早插的稻田，還沒成熟的田區就希望挺過去，稻子不要被強風吹倒，雨也不要下太久，否則稻子會發芽。

玉溪地區二期稻作約3500公頃，其中約3分之1較早插秧，農民從前天開始搶收，玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，這幾天農會收米在濕度、籠重等條件會寬鬆一些，幫助農民盡量維持收穫。