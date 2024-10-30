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種稻30年承上啟下 宜蘭冬山稻農馬啟亮再奪全國稻米銀牌

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
馬慶任（左一）以父親和母親的名字結合成品牌名稱「真亮米」，盼擦亮馬家稻米的招牌。記者陳敬丰／攝影
馬慶任（左一）以父親和母親的名字結合成品牌名稱「真亮米」，盼擦亮馬家稻米的招牌。記者陳敬丰／攝影

宜蘭冬山鄉稻農馬啟亮22歲種田，在稻田中一待36年，一開始跟父親學，如今和兒子一起努力，多年來獲獎無數，今年在台灣稻米達人全國選拔賽摘下銀牌，繼2022年後再奪殊榮；年近古稀的馬啟亮豪氣不減，明年目標奪金，「我還有進步空間！」

農糧署舉辦2024台灣稻米達人選拔賽，全國811名農民報名，經過鄉鎮市賽，77人進入全國賽，最後20人進入全國決賽，分為香米組10人、非香米組10人；10月8日評選結果公布，選出金牌獎各1人、銀牌獎香米組3人、非香米組4人，馬啟亮獲得香米組銀牌獎。

58歲的馬啟亮30多年前和爸爸下田種稻，幾年前兒子馬慶任大學畢業，也返鄉與他種田，算是一種「三代同堂」；他說，一方面兒子帶來不少創新的行銷思維，一方面跟著自己參加比賽，今年拿下宜蘭嚴選優質米的人氣獎，已經是農事不可或缺的左膀右臂。

馬啟亮自己也曾獲得宜蘭嚴選米競賽冠軍，更在冬山鄉的稻米競賽達成七連霸；如今他還沒完成的願望，就是拿下全國冠軍。「這幾年都能殺入決賽，就是敗給中區，」明年目標仍然要拿下冠軍，他的香米還有進步空間，也希望為東區爭一口氣。

戴著黑框眼鏡的馬慶任今年25歲，剛畢業時碰上疫情，工作不好找，加上念的本來就是食品科，乾脆返鄉和父親種田，雖然很多事情要重頭學起，倒也不覺得特別辛苦；在他的構思下，將父母名字中的各1個字，結合成稻米品牌名「真亮米」，希望繼續擦亮這塊招牌，推銷自家的優質米到全國各地。

縣長林姿妙今天到馬啟亮家中致贈紅榜祝賀。縣府農業處指出，今年宜蘭縣參加台灣稻米達人選拔賽獲得史上最佳成績，最後決選就有3名稻農入圍，分別是香米組的馬啟亮，非香米組的宜蘭市葉錫濱、三星鄉朱坤宗，盼透過比賽打響宜蘭稻米的品質。

馬啟亮多年來獲獎無數，如今只剩全國冠軍還沒拿到，明年會繼續挑戰。記者陳敬丰／攝影
馬啟亮多年來獲獎無數，如今只剩全國冠軍還沒拿到，明年會繼續挑戰。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉稻農馬啟亮（左三）獲得台灣稻米達人選拔香米組銀牌獎，縣長林姿妙（左二）致贈紅榜。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉稻農馬啟亮（左三）獲得台灣稻米達人選拔香米組銀牌獎，縣長林姿妙（左二）致贈紅榜。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 稻米

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