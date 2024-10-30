種稻30年承上啟下 宜蘭冬山稻農馬啟亮再奪全國稻米銀牌

宜蘭冬山鄉稻農馬啟亮22歲種田，在稻田中一待36年，一開始跟父親學，如今和兒子一起努力，多年來獲獎無數，今年在台灣稻米達人全國選拔賽摘下銀牌，繼2022年後再奪殊榮；年近古稀的馬啟亮豪氣不減，明年目標奪金，「我還有進步空間！」

農糧署舉辦2024台灣稻米達人選拔賽，全國811名農民報名，經過鄉鎮市賽，77人進入全國賽，最後20人進入全國決賽，分為香米組10人、非香米組10人；10月8日評選結果公布，選出金牌獎各1人、銀牌獎香米組3人、非香米組4人，馬啟亮獲得香米組銀牌獎。

58歲的馬啟亮30多年前和爸爸下田種稻，幾年前兒子馬慶任大學畢業，也返鄉與他種田，算是一種「三代同堂」；他說，一方面兒子帶來不少創新的行銷思維，一方面跟著自己參加比賽，今年拿下宜蘭嚴選優質米的人氣獎，已經是農事不可或缺的左膀右臂。

馬啟亮自己也曾獲得宜蘭嚴選米競賽冠軍，更在冬山鄉的稻米競賽達成七連霸；如今他還沒完成的願望，就是拿下全國冠軍。「這幾年都能殺入決賽，就是敗給中區，」明年目標仍然要拿下冠軍，他的香米還有進步空間，也希望為東區爭一口氣。

戴著黑框眼鏡的馬慶任今年25歲，剛畢業時碰上疫情，工作不好找，加上念的本來就是食品科，乾脆返鄉和父親種田，雖然很多事情要重頭學起，倒也不覺得特別辛苦；在他的構思下，將父母名字中的各1個字，結合成稻米品牌名「真亮米」，希望繼續擦亮這塊招牌，推銷自家的優質米到全國各地。