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影／基隆電動車2.0、3.0續推 謝國樑：汰舊燃油改必要條件

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天在議會施政報告宣布，未來申請方案將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，以有效控管機車總量。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天在議會施政報告宣布，未來申請方案將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，以有效控管機車總量。記者游明煌／攝影

基隆市公益青年就業電動機車補助計畫，剛推出時限定「汰舊及公益」為必要條件，後來取消申請爆量，造成民眾漏夜大排長龍的「電動車之亂」。市長謝國樑今天在議會施政報告宣布，未來申請方案將恢復「汰舊燃油機車」為必要條件，以有效控管機車總量。

謝國樑說，目前的方案，每輛機車可獲得補助總額上限為4萬至5萬2800元不等市府及經濟部補助，有不同方案提供選擇，車款由光捷、華菱汽車兩間廠商提供，自去年9月28日起受理申請，截至9月30日止，共計1萬5266人申請。

謝國樑表示，為回應市議會建議，未來的申請方案將恢復「汰舊燃油機車」為申請必要條件，申請人在申請時必須提供老舊燃油機車汰舊，才可獲得電動機車相關補助，以有效控管機車總量。不管是2.0、3.0方案都會繼續推動。

基隆市傳統機車行有300多家，曾上街抗議要求市府調整電動車政策，謝國樑表示，市府將與車行逐步溝通，並研議與經濟部能源署及電動機車業者合作，提供專業培訓和補助提升設備，協助傳統機車行完成轉型，這些措施將有效提升車行的維修技術能力和服務，進而擴大客源，幫助傳統產業平穩過渡到電動機車市場。

第一階段讓機車行成為青年公益機車計畫受理窗口，第二階段提供購買電動機車維修診斷特工級防護措施，第三階段推廣電動機車友善車行，以共同推動電動機車市場，增加傳統機車行業的市場競爭力並推動綠能轉型產業發展。

針對充電樁不足，謝國樑表示，市府在各公有停車場增設共計40個電動汽車充電樁，到9月30日止，已完成14支充電樁設置，並以12月增設完成為目標。

謝國樑 車行 電動機車

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