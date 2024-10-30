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康芮颱風進逼花蓮納陸警範圍 岸巡拉封鎖線籲勿觀浪
康芮颱風暴風圈持續接近台灣，花蓮縣政府今天公告畫定縣內海岸、海港及港埠等區域範圍為禁（限）制區域，岸巡隊陸續在觀浪熱點拉設封鎖線，勸民眾勿觀浪，若不聽勸離的人，最高可開罰25萬元罰鍰。
康芮颱風路徑持續朝西北方移動，暴風圈逐漸靠近東部，花蓮地區海岸風力持續增強，已出現長浪與強陣風。海巡署東部分署第一二岸巡隊出動轄內各安檢所及巡邏人員，針對崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等民眾易聚集遊憩的熱點拉設封鎖線，並勸離觀浪鄉親，宣導颱風警報期間勿冒險在海邊從事水域活動。
第一二岸巡隊表示，康芮颱風暴風圈持續增大，後續為東部海域帶來的風力及雨勢不容小覷，呼籲民眾在颱風來襲期間，切勿前往岸際、堤防或港口逗留觀浪；若擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反「災害防救法」處5萬元至25萬元罰鍰；如在港口或岸際發現任何急難事故，可撥打海巡署118報案專線。
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