基隆災害準備金用罄 謝國樑：已找2億再向中央爭取6億

基隆市因大雨頻傳災害不斷，市政府今年度編列災害準備金2.41億元已用盡，議員質疑再有災害如何救災？市長謝國樑今天在議會定期會施政報告表示，今年已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。

謝國樑說，今年列災害準備金2.41億已用盡，今年度以既有預算把迫切需要的進行調整，有超過2億元可以拿來做為救災之用，明年114年部分會再編列超過4億元的災害準備金。

謝國樑表示，未來復建工程，基市府已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，以新豐街邊坡塌方就需要上億元，包括救災、土方清運、復建等工程，感謝行政院長卓榮泰日前到基隆勘災應允幫忙，他深切的感謝中央，希望中和和地方合作，把救災工作做得更好。

謝國樑說，因9月底連續豪雨及山陀兒颱風造成基隆市多處邊坡土石崩落，各項災害救助，搶災搶險及復建工程經費龐大，導致本年度災害準備金即將用罄。