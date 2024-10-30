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基隆災害準備金用罄 謝國樑：已找2億再向中央爭取6億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天在施政報告表示，今年災害準備金已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天在施政報告表示，今年災害準備金已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。記者游明煌／攝影

基隆市因大雨頻傳災害不斷，市政府今年度編列災害準備金2.41億元已用盡，議員質疑再有災害如何救災？市長謝國樑今天在議會定期會施政報告表示，今年已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。

謝國樑說，今年列災害準備金2.41億已用盡，今年度以既有預算把迫切需要的進行調整，有超過2億元可以拿來做為救災之用，明年114年部分會再編列超過4億元的災害準備金。

謝國樑表示，未來復建工程，基市府已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，以新豐街邊坡塌方就需要上億元，包括救災、土方清運、復建等工程，感謝行政院長卓榮泰日前到基隆勘災應允幫忙，他深切的感謝中央，希望中和和地方合作，把救災工作做得更好。

謝國樑說，因9月底連續豪雨及山陀兒颱風造成基隆市多處邊坡土石崩落，各項災害救助，搶災搶險及復建工程經費龐大，導致本年度災害準備金即將用罄。

謝國樑指出，今年為災害準備金列2.41億元，截至113年9月底止開口契約支用數5158萬元；天然災害復建經費支用數1億8746萬元；火災救助及其他項目支用數115萬元，共計動支2億4019萬元，其他項目尚可動支數只有81萬元。

市長謝國樑今天在施政報告表示，今年災害準備金已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天在施政報告表示，今年災害準備金已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天在施政報告表示，今年災害準備金已調整超過2億元可以拿來救災之用，未來復建工程，已向中央提出短中長期共6億元的復建經費申請，感謝卓揆應允協助。記者游明煌／攝影
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基隆 山陀兒颱風 謝國樑

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