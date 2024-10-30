影／罷免投票前水溝受關注 康芮撲台 基市加強清溝

強烈颱風康芮撲台來勢洶洶，基隆市環保局清潔隊持續加強溝面巡檢，清理側溝與排水系統，確保溝渠與排水系統順暢，減少災害發生。

中央氣象署今天上午發布強烈颱風康芮海上陸上颱風警報，上午9時中心位置在鵝鑾鼻東南方約480公里處，以每小時15轉20公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒 51 公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑300公里。

基隆市長謝國樑罷免案13日投票前，基隆南榮路、西定路一帶發生積淹水災情，排水溝清淤作業成為民眾關注焦點。

康芮颱風在海面形成，預測路徑朝台灣前進時，基隆市環保局就加強清溝作業，清潔隊各班隊在28、29日共出勤近200人次，動用超過20輛環保車輛與機具，吸除、剷除及徒手挖出水溝中的汙泥和雜物。

環保局表示，已陸續完成愛二路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、成功一路、八堵路、東新街、信二路、中正路、基金一路、麥金路、深澳坑路、六合路、東明路、西定路等多處易淹水主要路段水溝清理，以及清除水溝蓋與側溝引流孔雜物，確保主幹道溝渠暢通。

環保局長馬仲豪表示，因應康芮颱風逼近，清潔隊將依市長謝國樑指示，持續加強並落實溝渠清整，以確保排水通暢，並整備各項防颱前置作業。