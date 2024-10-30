康芮颱風來勢洶洶 宜蘭冬山河舊河道電動小船暫停開放

康芮颱風升格強颱，中央氣象署將東北海域列為海上颱風警報警戒區，宜蘭縣災害應變中心二級開設。冬山鄉公所上午宣布，為確保遊客安全，今天開始冬山舊河道電動小船暫停營運，將持續關注天氣狀況，待安全許可後重新恢復營運。

目前宜蘭縣內暫停開放的旅遊地點包含龜山島封島、太平山休園、林業保育署宜蘭分署轄下聖母登山步道、礁溪跑馬古道、蘇澳朝陽步道等11條步道，除了龜山島暫訂11月1日重新開放，其餘地點重新開放時間待颱風警報解除後滾動式調整。

冬山舊河道電動小船2017年開始營運，由鄉公所經營，主打沿冬山河航行的生態之旅，從舊河道出發，經過冬山河橋、主河道、宜冬橋再返回舊河道，每趟航程20到25分鐘；鄉公所指出，每年電動小船的門票收入約為400萬元，以每張門票100元計，約吸引4到5萬人次遊客。