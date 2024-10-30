台灣好行花蓮310線 調整停靠點

403地震重創太魯閣國家公園目前閉園，原先停靠園區景點的台灣好行310路線，從11月1日起將改停靠七星潭、新城老街、將軍府等，以太魯閣周邊的特色景點為主；宜蘭縣「藝起Fun礁溪-舞Chill」11月2日起，在礁溪跑馬古道公園展開1個月，每周六日下午安排各類舞蹈或馬戲雜耍表演，內容精采。

台灣好行310的太魯閣線路線原本從花蓮轉運站往返天祥，考量各景點地震後需長期復原，從11月1日起，路線起訖點將調整為花蓮轉運站往返太魯閣遊客中心，沿途增加新站點，包括有「小京都」之稱的將軍府、新城老街美食，還可逛集結花蓮13鄉鎮特色品牌的山海百貨。

縣府觀光處表示，即日起至12月31日，民眾只要持電子票證（含行動支付）可免費搭乘台灣好行花蓮路線；另出示與310線或304線站牌合照，或出示一日券，可享特約店家優惠。

宜蘭縣「藝起Fun礁溪-舞Chill」」系列活動訂於11月2日至11月30日，每周六日下午在跑馬古道公園展開，安排火舞、踢踏舞、現代舞、民俗舞、街舞等不同類型演出，還邀馬戲特技、氣球雜耍等專業團隊參與，以往民眾引領期盼的「泡泡奇幻世界」與「攀樹體驗工作坊」 也重新登場，適合秋日下午參與，療癒放輕鬆。