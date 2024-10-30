11月起 五結增晨間收運垃圾6定點

宜蘭五結鄉公所每天收運垃圾時從下午到晚上，包含沿線與定點收取，但不少民眾反映，他們下班時間比較晚，回家時已經無法倒垃圾。鄉公所昨天宣布，從11月1日起新增6個晨間收運定點，時間在上午7時到8時20分，每一處定點停留30到40分鐘。

五結鄉目前垃圾定點收運時間從下午3時30分，最晚到晚上8時45分，包含四結福德廟、五結國中等23個點；沿線收運從3時55分，最晚到8時35分，共8條路線。

不少民眾反映因下班晚，來不及配合倒垃圾，盼增加收運時間，剛好鄉公所清潔隊今年獲中央補助新增5名清潔隊員及1輛垃圾收運車、2輛資源回收車，在人力物力許可下，決定新增晨間定點收運。

清潔隊表示，這6處地點位於人口密集或交通要道，適合上班族早上出門順手丟垃圾；初期考量定點的場地較小、交通稠密，只收垃圾，暫不包含資源回收與廚餘，視民眾反映及需求再調整。

新增晨間收運地點、時間：藝德勳章大樓後方，7時到7時40分；二結王公廟，7時50分到8時20分；慈濟羅東聯絡處，7時到7時40分；五結奠安宮，7時50分到8時20分；成興老人福利中心，7時到7時40分；利澤派出所，7時50分到8時20分。