郵車候車亭亮相！除了花蓮玉里 基隆也有「行動郵局」

基隆市公車「七堵郵局站」的候車亭，變身行動郵局今天揭幕。改造案推手、副市長邱佩琳說，感謝郵政公司協助市府，讓公共設施和城市美學升級。中華郵政副總藍淑貞表示，謝謝市府讓街頭出現物具郵政意象的候車亭，希望能帶給乘客更溫暖的感覺。

基隆市長謝國樑上任後，藉由邱佩琳牽線，引進企業資源改造候車亭，七堵郵局站是已啟用的第6座。前5座分別為元大銀行認養信五路口站 、台畜公司認養和平橋頭站、星羽航空認為基隆火車站南站、中華電信認養海大濱海校門站、和泰汽車認養城隍廟站，第7座完工的將是久津公司（波蜜）認養基隆女中站。

邱佩琳和公車處長鄭永陽等市府人員，藍淑貞和基隆郵局局長周哲範等郵政人員，以及基隆市議長童子瑋、副議長楊秀玉和市議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳，今天出席新候車亭揭幕啟用儀式，肯定市府和國營事業聯手提升民眾的候車環境。

邱佩琳說，去年5月間楊秀玉建議改造七堵郵局候車亭，她先到現場查看，接著想要找哪個企業協助。想了很久，覺得候車亭就在郵局前，洽詢郵政公司，但因為國營事業受法規限制較多，最後在前交通部長王國材協助下成局。

郵政公司先前提出的2款設計，想要打造成打卡景點，邱佩琳認為雖然好看，但無法成為「閃亮點」，最後想到早期的全綠郵政車，經過討論後，決定打造「行動郵局」裝置藝術，兼顧美化市容和改善候車環境。

藍淑貞表示，候車亭是郵車造型，前面有可愛的郵政寶寶跟大家揮手，裡面也有郵政寶寶意象。採用綠色系當然是跟「郵政的綠色」有關，並讓顏色更鮮明，同時增加燈光，讓晚上或天氣不太好時，帶給候車民眾溫暖的感覺。

候車亭的「車頭」有行動郵局字樣，藍淑貞說，全省還有1個行動郵局，設在花蓮玉里，因為很多偏鄉已沒有郵政服務，行動郵車就每天固定開去，定時停放定點，方便民眾寄信、存錢。現在除了玉里有行動郵局服務，七堵的街上也會出現行動郵局。希望大家利用候車亭時，可以感受到中華郵政為社會盡一份力的心意。