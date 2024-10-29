快訊

康芮颱風逼近！氣象署17:30分發布海警 預估最接近、影響明顯時間曝

大陸首富換人！擠下農夫山泉創辦人 他41歲靠抖音身價逾1.5兆

NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷

開放僅一周 知本森林遊樂區因應颱風明起又要封閉

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
康芮颱風逼近台灣，知本國家森林遊樂區將從10月30日下午5時起預警性封閉。圖／林業保育署提供
康芮颱風逼近台灣，知本國家森林遊樂區將從10月30日下午5時起預警性封閉。圖／林業保育署提供

因應康芮颱風來襲，中央氣象署今天可能發布海陸颱風警報，林業保育署台東分署今天宣布，向陽及嘉明湖山屋將從明天（30日）上午8點起預警性封閉，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及利嘉等林道則從明天下午5點起預警性封閉。

依據中央氣象署資料，第21號康芮颱風今天凌晨2點增強為中度颱風，明天（30日）外圍環流將影響北部及東半部地區，周四、周五（10月31日、11月1日）影響最明顯。

台東分署指出，今天下午至晚間可能發布海上颱風警報 ，考量強風及降雨恐影響遊客安全，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道，麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段，以及利嘉、知本、延平、錦屏、霧鹿、紅石等林道，明天（30日）下午5點起預警性封閉，

另考量山友撤離需要時間，向陽、嘉明湖山屋自30日上午8點起先預警性封閉，10月29日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人退費。

受山陀兒颱風重創，知本國家森林遊樂區、自然教育中心及虎比公寓知本館10月22日剛開放，僅7天又再度面臨預警性封閉。

康芮颱風

延伸閱讀

拉拉山國家森林遊樂區步道突崩塌 今午起緊急休園

颱風康芮逼近 台東農改場籲防颱留意焚風

影／康芮颱風將至 卓榮泰前往氣象署關心颱風動態

康芮增強長胖明天加速 颱風論壇指「這些地方」風雨最驚人

相關新聞

開放僅一周 知本森林遊樂區因應颱風明起又要封閉

因應康芮颱風來襲，中央氣象署今天可能發布海陸颱風警報，林業保育署台東分署今天宣布，向陽及嘉明湖山屋將從明天（30日）上午...

康芮颱風逼近！氣象署17:30分發布海警 預估最接近、影響明顯時間曝

中度颱風康芮持續增強，由於有侵襲台灣的可能性，中央氣象署預計今天傍晚前後發布颱風海上警報，明天清晨到上午陸上颱風警報。

卓揆籲宜花東居民防颱 交通部已擬疏運規劃

颱風康芮來襲，行政院長卓榮泰今天前往中央氣象署了解颱風影響，呼籲宜花東居民特別注意；交通部長陳世凱提到，已做好花東疏運等...

晚上9時增開首長會議 恐延後宣布停班課 氣象署：但資訊更新很重要

中度颱風康芮來勢洶洶，民眾關心是否會放颱風假，氣象署長程家平今天表示，過去會在宣布停班課前一天的晚間7時與縣市首長召開會...

康芮睜開「渾厚大眼」 粉專：不排除強颱之姿侵台、周四各地強風豪雨

康芮颱風今天凌晨升格為中颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，路徑各國趨於一致，預計將由台東附近登陸，但登陸點仍有南北調...

中颱康芮來勢洶洶 交長憂心鐵公路：加固南迴脆弱橋墩

中度颱風康芮預估周四影響台灣最劇，交通部長陳世凱今表示，針對鐵公路邊坡都有設置告警且嚴密監控，另也要求台鐵公司及鐵道局，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。