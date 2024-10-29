開放僅一周 知本森林遊樂區因應颱風明起又要封閉

因應康芮颱風來襲，中央氣象署今天可能發布海陸颱風警報，林業保育署台東分署今天宣布，向陽及嘉明湖山屋將從明天（30日）上午8點起預警性封閉，知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及利嘉等林道則從明天下午5點起預警性封閉。

依據中央氣象署資料，第21號康芮颱風今天凌晨2點增強為中度颱風，明天（30日）外圍環流將影響北部及東半部地區，周四、周五（10月31日、11月1日）影響最明顯。

台東分署指出，今天下午至晚間可能發布海上颱風警報 ，考量強風及降雨恐影響遊客安全，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道，麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段，以及利嘉、知本、延平、錦屏、霧鹿、紅石等林道，明天（30日）下午5點起預警性封閉，

另考量山友撤離需要時間，向陽、嘉明湖山屋自30日上午8點起先預警性封閉，10月29日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前的隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人退費。

受山陀兒颱風重創，知本國家森林遊樂區、自然教育中心及虎比公寓知本館10月22日剛開放，僅7天又再度面臨預警性封閉。