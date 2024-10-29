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讓晚歸的上班族倒垃圾 宜蘭五結鄉新增6晨間收運定點

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣五結鄉目前定點、沿線垃圾收運僅從下午到晚上，11月1日起為了照顧上班族，增加6處晨間定點垃圾收運。圖／環保局提供
宜蘭縣五結鄉目前定點、沿線垃圾收運僅從下午到晚上，11月1日起為了照顧上班族，增加6處晨間定點垃圾收運。圖／環保局提供

宜蘭縣五結鄉垃圾收運包含沿線與定點，收運時間從下午到晚上，但鄉公所接獲不少民眾反映，下班時間較晚，回家時已經無法倒垃圾，遂拍板決定，11月1日起新增6個晨間收運定點，時間集中在上午7時到8時20分間，每處停留30到40分鐘。

五結鄉目前垃圾定點收運時間從下午3時30分開始，最晚到晚上8時45分，包含四結福德廟、五結國中、利澤派出所等23個點；沿線收運則從3時55分開始，最晚到8時35分，共8條路線。鄉內每天垃圾收運量約22公噸，載運到利澤焚化廠焚燒。

鄉公所指出，不少上班族反映現行的定點、沿線收運時間無法配合上下班時間，盼增加收運時間；恰逢公所清潔隊今年獲得中央補助，新增5名清潔隊員，以及1輛垃圾收運車、2輛資源回收車，在人力物力許可的情況下，決定新增晨間定點收運。

清潔隊表示，這6處地點位於人口密集處或交通要道，適合上班族早上出門順手丟垃圾；施行初期考量定點的場地較小、交通稠密，只收運垃圾，暫不包含空間需求較大的資源回收與廚餘，視民眾反映、施行狀況滾動式調整，預計未來會增加資收、廚餘的收運，也有可能增加定點。

五結鄉晨間收運的6處地點、時間如下：藝德勳章大樓後方，7時到7時40分；二結王公廟，7時50分到8時20分；慈濟羅東聯絡處，7時到7時40分；五結奠安宮，7時50分到8時20分；成興老人福利中心，7時到7時40分；利澤派出所，7時50分到8時20分。

五結鄉公所舉辦記者會，宣布11月1日開始新增6處晨間垃圾定點收運，未來視情況增加資源回收、廚餘的收運。記者陳敬丰／攝影
五結鄉公所舉辦記者會，宣布11月1日開始新增6處晨間垃圾定點收運，未來視情況增加資源回收、廚餘的收運。記者陳敬丰／攝影

上班族 廚餘 資源回收

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