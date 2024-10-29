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台灣好行太魯閣線新路線深度旅遊 下月1日開跑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣好行310太魯閣線從花蓮轉運站出發後，新增停靠將軍府，可下車遊覽體驗日式宿舍群文化。本報資料照片
台灣好行310太魯閣線從花蓮轉運站出發後，新增停靠將軍府，可下車遊覽體驗日式宿舍群文化。本報資料照片

403地震重創太魯閣國家公園，目前閉園修復，原先停靠園區景點的台灣好行310路線，改停靠花蓮觀光漁港、七星潭、新城老街、將軍府等，以太魯閣周邊的新秀地區特色景點為主，將於11月1日正式營運。

310太魯閣線路線原本為花蓮轉運站往返天祥，沿途停靠太魯閣遊客中心、砂卡礑、布洛灣、燕子口、綠水、天祥等；4月強震後，考量各景點需長期復原，路線起訖點調整為花蓮轉運站往返太魯閣遊客中心，並新設許多新站點。

縣府觀光處表示，310太魯閣線從花蓮轉運站出發後，新增停靠東大門夜市，讓遊客在市區金三角商圈享用美食、買伴手禮，還可下車遊覽融合現代設計元素的「小京都」將軍府，體驗日式宿舍群文化，也品嚐具在地特色的精緻餐點。

其中路線最大亮點是停靠新城老街，遊客能抵達具獨創口味檸檬汁的「佳興冰菓室」，旁邊就是知名電影「盛夏光年」取景地「新城照相館」拍照打卡，還可逛集結花蓮13鄉鎮的特色品牌「山海百貨」。逛完新城老街後，更可抵達「達基力藝術文化基地」，體驗太魯閣族文化及食農活動。

觀光處表示，為鼓勵旅客樂遊花蓮，即日起至12月31日止，民眾只要持電子票證（含行動支付），即可免費搭乘台灣好行花蓮路線，包括310太魯閣線、304洄瀾東海岸線、303縱谷花蓮線及309玉長豐濱線。

觀光處指出，台灣好行304洄瀾東海岸線為郵輪式公車，不售站票，1天行駛3班且座位數有限，若遊客欲享座位保證，可事先預約並支付搭乘費用，搭乘時將優先上車，如有空位再提供現場排隊，欲享憑電子票證免費優惠搭乘措施的民眾。

另外，出示與台灣好行310太魯閣線，或304洄瀾東海岸線站牌合照，或出示一日券，即可享特約店家優惠（https://reurl.cc/dyYzED），活動至12月31日止。

原行駛太魯閣景點的台灣好行310路線，改停靠七星潭、新城老街、將軍府等，以太魯閣周邊的新秀地區特色景點為主，將於11月1日正式營運。圖／花蓮縣府提供
原行駛太魯閣景點的台灣好行310路線，改停靠七星潭、新城老街、將軍府等，以太魯閣周邊的新秀地區特色景點為主，將於11月1日正式營運。圖／花蓮縣府提供
台灣好行310路線改停靠花蓮觀光漁港、七星潭、新城老街、將軍府等將於11月1日正式營運。圖／花蓮縣府提供
台灣好行310路線改停靠花蓮觀光漁港、七星潭、新城老街、將軍府等將於11月1日正式營運。圖／花蓮縣府提供

台灣好行 太魯閣國家公園 花蓮

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