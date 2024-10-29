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宜蘭秋季限定「舞Chill」周六日登場 民眾敲碗2活動強勢回歸

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
愛舞民族舞團的精彩演出。圖／文化局提供
愛舞民族舞團的精彩演出。圖／文化局提供

宜蘭文化局在跑馬古道公園舉辦「藝起Fun礁溪」系列活動，一年比一年受歡迎，今秋季以舞蹈為核心，規劃「舞Chill」系列將在北園區登場，之前民眾敲碗期待且報名秒殺的「泡泡奇幻世界」與「攀樹體驗工作坊」也強勢回歸，另有其它藝術表演，適合秋日下午放鬆療癒。

縣政府每年於春、秋季舉辦藝起Fun礁溪，透過展演、美感手作及互動體驗等，邀請各地藝術家及團隊參與演出。縣府文化局表示，本季活動將各類型藝術融入季節氛圍，透過不同演出及工作坊形式，豐富民眾體驗，更結合在地獨特自然環境推出沉浸式劇場，打開感官享受自然、療癒身心。

11月2日起至11月30日在礁溪跑馬古道公園北園區舉辦的「藝起Fun礁溪-舞Chill」以舞蹈為核心，安排火舞、踢踏舞、現代舞、民俗舞、街舞等多類型舞蹈藝術，邀請音樂、馬戲特技、氣球雜耍等專業團隊演出，民眾引領期待的「泡泡奇幻世界」與「攀樹體驗工作坊」重新登場，系列活動內容精彩可期。

活動首周112日至3日，邀請擁有國內外藝術表演豐富經歷的團隊，包含善用環保樂器表演發想的「重擊現實打擊樂團」、馬戲移動劇場及火舞聞名的「狂夢藝術」、以創意民族舞蹈為主軸的「愛舞民族舞蹈團」、還有街頭創意流行舞蹈的「安德烈斯街舞團」和大小朋友最喜歡的「樂福哥哥」精彩魔術氣球派對。

「藝術工作坊」首度邀請包含漂漆扇、秋葉風鈴及藝術癒療等藝術體驗，活動開放式的跑馬古道公園免費入場，部分場次需網路預約，即日起開放報名，請留意官網演出活動時間表及報名連結資訊。

民眾敲碗期待的「泡泡奇幻世界」與「攀樹體驗工作坊」，在這次舞Chill系列活動中重新登場。圖／文化局提供
民眾敲碗期待的「泡泡奇幻世界」與「攀樹體驗工作坊」，在這次舞Chill系列活動中重新登場。圖／文化局提供
民眾敲碗期待的「泡泡奇幻世界」與「攀樹體驗工作坊」，在這次舞Chill系列活動中重新登場。圖／文化局提供
民眾敲碗期待的「泡泡奇幻世界」與「攀樹體驗工作坊」，在這次舞Chill系列活動中重新登場。圖／文化局提供
「藝起Fun礁溪-舞Chill」在11月的每周六日演出活動時間表。圖／文化局提供
「藝起Fun礁溪-舞Chill」在11月的每周六日演出活動時間表。圖／文化局提供
善用環保樂器表演發想的「重擊現實打擊樂團」，參與藝起Fun礁溪演出。圖／文化局提供
善用環保樂器表演發想的「重擊現實打擊樂團」，參與藝起Fun礁溪演出。圖／文化局提供

宜蘭 文化局 現代舞 藝術家

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