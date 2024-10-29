高齡人口增加 台東醫院引進「智慧尿布」減輕照護工作

台灣明年邁入超高齡社會，有鑑於高齡人口愈來愈多，台東縣政府向中央爭取智慧照護服務，衛福部台東醫院護理之家今天舉辦智能排泄物處理裝置及監控系統啟用記者會，其中「智慧尿布」可減少傳統尿布更換頻率，減輕照護人員負擔。

縣府指出，台東65歲以上人口占比已達19.82%，逼近超高齡社會的20％大關。縣長饒慶鈴會同立委黃建賓、部東醫院院長王蘭福、衛生局長孫國平等人主持創新式智慧照護服務設備啟用儀式。饒慶鈴說，台東是全國第三個導入此項智慧裝置的縣市，盼提升機構住民生活品質，促進長照升級轉型。

衛生局表示，經濟部中小及新創企業署補助186萬元，智慧照護服務設備包括5套排泄物處理裝置（智慧尿布）、集中監控系統、相關管線及穿戴配套。

院方進一步解釋，智慧尿布其實是穿戴式的醫療級矽膠褲，裡面設置感應器，可偵測排泄物並自動清洗及烘乾，無須人力協助。與傳統人工手動更換尿布及清潔比較，約可減少92％工時，另省下尿布採購費用及後續廢棄物處理成本。