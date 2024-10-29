謝國樑推東信路電纜地下化 台電：「民情面」解決 技術可行

基隆市長謝國樑推動電纜地下化，今天前往東信路一帶勘查，認為電纜地下化只要逐步落實，基隆一定會變得更好。台電基隆區營業處長陳据湖表示，只要變電箱設置點的「民情面」解決了，技術面都會克服，並盡量縮短工期，減低對民眾的影響。

謝國樑說，電纜地下化是城市現代化過程中很重要的需求，基隆其實很多地方風景很好，只要能夠讓天際線變漂亮，就是電纜的地下化逐步落實的話，基隆一定會變得更好。

謝國樑表示，電纜地下化是他重要的政見，他最近在政策論述的場合也都有提到，電纜地下化是他市長任內非常重要的工作。孝一路已經完成了，大家可以在崁仔頂那邊看得到效果，孝三路正要施作，還有今天勘查的東明路、東信路，各個區域都會規畫期程逐步完成。

陳据湖指出，東信路、東明路多數雙線各一線道，所以未來會採「半半施工」，不能夠全面開挖，必須分階段施作，減低對交通的衝擊。

陳据湖說，現在大家抬頭可以看到電線桿是雙層的，代表有兩條饋線經過這裡，所以地下化後需要的設備會比較多，市府和台電要一起努力。「民情面」如果解決了，技術面台電動會克服，能做到哪裡就做到哪裡。不管是下地或者是局部調整，都希望早日推動，把電路設備對市容和交通的影響降到最低。

基隆市議員何淑萍、韓世昱關心電纜地下化進度，何淑萍提到先前參加學校活動，就有家長反應東信路上空滿滿的電線，市容顯得很雜亂，希望早日地下化，但是變箱電選址，一定要和民眾妥善溝通。韓世昱期待電纜地下化，並建議地下化施工時，一併改善道路、水溝，讓人車交通更加安全。