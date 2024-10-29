快訊

離譜！網友開價「1500萬房子」 換6張周杰倫演唱會票

煽動南二都「強敵」 藍營雙城奇謀點燃綠營惡鬥之火

康芮將登陸、有望放颱風假？各縣市暴風圈侵襲機率曝光

罕見11月颱 台東稻農搶收成、釋迦農盼老天垂憐

中央社／ 台東縣29日電

颱風康芮可能直撲花東，台東水稻目前已有2成可收割，稻農趁颱風未到前搶收；目前已結果無法採收的鳳梨釋迦，只能盼老天爺垂憐。

中央氣象署今天上午表示，颱風康芮已於凌晨2時增強為中颱，持續向西北西進行。氣象專家吳德榮表示，各國官方路徑預報亦顯示，康芮預計在10月31日於花東一帶登陸，嚴重威脅絕不可小覷。

台東今天上午艷陽高照，部分稻農忙著搶收。前鹿野地區農會理事長涂進榮一大早趕往田裡作排水設施。他說，台東地區目前已成熟的稻穀約2成，利用這2天和颱風搶時間收割；尚有8成稻穀未達收割時間，只能盼老天爺垂憐。

他說，因為目前稻穀都很飽滿，風吹容易倒伏，倒伏泡到水就會發霉，沒倒伏的如果遇到持續下雨也會發霉。

鹿野蔡姓農婦同樣一大早趕往釋迦田，忙著幫鳳梨釋迦套袋。她說，果實尚未成熟，無法搶收，只能趕在颱風來前套袋，降低風害，但如果葉片被強風打落，同樣會「害溜溜」（損失），「種田就是這樣，有時候要和老天爺賭」。

涂進榮表示，他種稻將近30年，2期水稻很少在收割前（11月）遇到颱風。

台東 颱風 鳳梨釋迦

延伸閱讀

康芮將登陸、颱風假機會大？ 各縣市暴風圈侵襲機率曝

颱風康芮接近 太管處籲山友提早取消入園

康芮將侵台未來30小時關鍵 粉專：6地區核心侵襲最前線、風雨最猛烈

颱風康芮逼近 台南整備防汛防災

相關新聞

颱風康芮來襲 五月天「一路向東」公益演唱會延期

樂團五月天將舉辦「一路向東」公益演唱會，因颱風康芮影響，相信音樂今天在臉書公告，「2024 Just Love It !...

五月天演唱會颱風延期 旅宿業者鼓勵保留訂金再來住

樂團五月天等歌手本周末將在高雄、花蓮玉里、花蓮市開「一路向東」公益演唱會，卻遇到康芮颱風攪局，相信音樂今天宣布3天4場演...

冬山河親水公園溫泉區 挨批小兒科

宜蘭冬山河親水公園周邊獲中央核定畫設溫泉區，交通部補助縣府1.3億元興建設施，縣議員簡松樹昨質詢指，規畫竟只有2間湯屋1...

基隆「伊心會所」揭牌 協助精神障礙者邁向復原路程

基隆市政府補助財團法人伊甸社會福利基金會，開辦精神障礙者協作模式服務據點「伊心會所」今天揭牌，希望整合資源，協助精神障礙...

震後補助花東10億…宜蘭僅獲500萬挨轟「糟蹋人」 縣府自推振興獎勵抽汽車

0403大地震後，中央各部會給花蓮及台東振興補助共10億元，卻只同意給宜蘭500萬元，暑假結束後宜蘭旅宿遊客數對半砍，生...

百年縣定古蹟花蓮港山林事業所 開放民間標租活化空間

花蓮市美崙溪畔縣定古蹟「花蓮港山林事業所」，見證日據時代花蓮林業開發史，林業及自然保育署花蓮分署為活化閒置空間，花費14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。