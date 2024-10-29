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颱風康芮接近 太管處籲山友提早取消入園

中央社／ 花蓮縣29日電

近日多起山域救援案件，多為天候不佳造成人員失溫，且因天候影響救援進度，使待援者持續承受痛苦與不適。颱風康芮接近，太魯閣國家公園管理處籲請山友提早取消入園。

根據中央氣象署資料顯示，颱風康芮10月30日起直至11月2日為影響台灣最為劇烈期間，最快可能要等到2日白天之後颱風才會逐漸遠離，風雨的情況才會減小，3日之後有機會恢復比較正常的東北季風型天氣。

太管處表示，目前颱風路徑尚未明朗，從花蓮或是從台東、甚至更南邊登陸有待觀察，一旦中央氣象署發布颱風警報，太管處將依據災害防救法規定公告停止進入生態保護區之各項活動，籲請山友為自身安全考量，避免於颱風影響期間進入山區從事登山健行活動。

若有取消案件需求，可自行至台灣登山申請一站式服務網取消案件或來電太管處由專人服務。

太管處指出，近日發生多起山域救援案件，多為天候不佳造成人員失溫，且又因天候影響救援進度，使待援者持續承受痛苦與不適。因此呼籲山友，萬全的準備都比不過瞬息變化的惡劣氣候，選擇合適的時間再進行登山活動。

太魯閣國家公園 山友 颱風

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