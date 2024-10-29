五月天演唱會颱風延期 旅宿業者鼓勵保留訂金再來住

樂團五月天等歌手本周末將在高雄、花蓮玉里、花蓮市開「一路向東」公益演唱會，卻遇到康芮颱風攪局，相信音樂今天宣布3天4場演出全部延期。縣府表示支持主辦單位延期的決定；旅宿業者說，目前出現退房潮，鼓勵旅客保留訂金，等演唱會日期宣布大家再來。

403強震重創花蓮觀光，五月天宣布舉辦「一路向東」公益演唱會，11月日在高雄，2、3日前往玉里、花蓮連唱四場，演唱會免費入場。

中央氣象署預報康芮颱風可能在東部登陸，相信音樂在臉書貼文指出，因康芮颱風來襲，「防災防害永遠是我們的第一考量」，為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員安全，經審慎評估後決定延期舉辦「一路向東」三天演出，延期演出相關事宜將另行盡速公告。

縣府觀光處長余明勲表示，原本大家都準備好迎接演唱會，但康芮颱風攪局導致演唱會延期，希望所有粉絲、民眾都能以防災優先考量。針對延期到何時，接下來藝人檔期還需要安排，行政作業複雜困難，還要等相信音樂的評估，相信五月天一定會再來，請大家耐心等候。

余明勲指出，昨天有遊客擔心颱風帶來的交通不便，詢問退房事宜，到昨晚為止，一般旅館比較少聽聞退房；今天宣布演唱會延期，不可避免會有退房潮，希望旅宿觀光業者耐心熬過最艱難的時刻。

針對觀光署宣布演唱會前3天及後3天，在花蓮當地住2天最高可獲3500元補助，余明勲說，觀光署會有因應措施，應該會配合五月天演唱會延期而延後，會再跟觀光署討論；至於long stay來花蓮玩5個月活動沒有延期，遊客可以下月起到明年3月每個月安排幾天到花蓮旅遊，抽1個月免費住花蓮。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，能理解主辦單位以安全為主的想法，昨天已接到很多遊客觀望的電話，但活動延期消息一出來，就開始接到退訂電話，住房率可能會掉到2成以下。她鼓勵客人保留訂金延期入住，可等演唱會日期宣布再來，且目前陸上颱風警報沒有發布，退訂會有10％費用。